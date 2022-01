Giorgio Gerardi, Clouds

Le deve­nir continu de la réalité

Au cours de ces der­nières années, Gior­gio Gerardi s’est inté­ressé aux nuages, aux feuilles et aux arbres, à la terre, au sable, aux objets et aux choses de tous les jours. Chaque pho­to­gra­phie est retra­vaillée par gra­phisme numé­rique plu­sieurs fois, tou­jours de façon dif­fé­rente, jusqu’à obte­nir les formes et les cou­leurs qui parlent au créateur.

Les nuages res­tent pour lui un sujet de pré­di­lec­tion car ils changent conti­nuel­le­ment pour rap­pe­ler le deve­nir continu de la réa­lité. Sans formes propres, légers, insai­sis­sables, ils ne peuvent être cap­tés et demeurent indé­fi­nis.

Après avoir agrandi une de leur image, le pho­to­graphe met en évi­dence des détails qui autre­ment seraient per­dus dans la vision d’ensemble.

A la fois en cou­leur et en noir et blanc, Gerardi met aussi en valeur les pixels de l’image pour obte­nir — par un effet du grain des anciennes pel­li­cules pho­to­gra­phiques — une poé­sie particulière.

jean-paul gavard-perret

Gior­gio Gerardi, Clouds, 2022, www.giorgiogerardi.com