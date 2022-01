Jean Lopez, Kharkov 1942

Une vic­toire oubliée, une défaite cachée

Ce volume inau­gure la nou­velle col­lec­tion Champs de bataille, col­lec­tion diri­gée par Jean Lopez aux Édi­tions Perrin.

La bataille, sujet du pré­sent livre, s’est dérou­lée entre le 12 et 28 mai 1942. Khar­kov, cette ville située en Ukraine orien­tale, a vu s’enchaîner pour sa pos­ses­sion, six batailles en 22 mois. C’est la troi­sième qui fait l’objet de la pré­sente étude car elle marque une étape. Il s’agit de la der­nière défaite de l’Armée rouge lors de la Seconde Guerre mon­diale.

Mais cet enga­ge­ment peut-il por­ter le nom de bataille au regard de ce que furent Smo­lensk, Mos­cou, Sta­lin­grad, Koursk… ? De côté alle­mand, elle est dénom­mée bataille avec par­fois la pré­ci­sion défen­sive. Du côté russe, Jou­kov nomme l’affaire Opé­ra­tion de Khar­kov.

De plus, la bataille s’est dérou­lée vers la ville et non dans ses murs. Les objec­tifs des uns étaient de l’atteindre et d’en refu­ser l’accès pour les autres.

Cepen­dant, cette bataille mérite d’être étu­diée car elle est le der­nier désastre sovié­tique et le der­nier encer­cle­ment réussi par la Wehr­macht.

Jean Lopez détaille les évé­ne­ments qui ont eu lieu peu de temps avant le 12 mai pour resi­tuer le contexte, l’état de l’énorme front de l’Est et les rai­sons de l’existence des nom­breux saillants dont celui de Khar­kov qui va jouer un rôle déter­mi­nant dans les combats.

On prend connais­sance des pré­pa­ra­tifs, des dif­fi­cul­tés de logis­tique et d’armement, des forces en pré­sence tant en hommes qu’en maté­riels. Puis c’est le récit des enga­ge­ments avec des infor­ma­tions pui­sées aux meilleures sources. C’est l’attaque de l’Armée rouge et le dérou­le­ment qui va finir par une débâcle des Sovié­tiques, enfin pour ceux qui res­tent vivants et qui peuvent rejoindre leurs lignes. Trois armées et 41 divi­sions sont anéan­ties, 240 000 com­bat­tants sont pri­son­niers.

Le Reich recense 1249 chars détruits ainsi que 2026 canons et 538 avions. Ces chiffres, pro­pa­gande oblige, sont niés par le Sovin­form­buro sovié­tique qui concède le tiers seule­ment en pertes. Sta­line est furieux et c’est la fin de la car­rière de Timochenko.

Une der­nière par­tie expose les consé­quences de cette défaite et de cette vic­toire. Mais, très vite Khar­kov devient une vic­toire oubliée et une défaite cachée.

Riche­ment docu­menté avec une foul­ti­tude de notes, des cartes cou­leurs fort par­lantes, ce tra­vail d’historien est pas­sion­nant car, outre l’aspect guer­rier, mili­taire, c’est aussi l’histoire de l’Humanité qui s’écrit dans de tels événements.

Deux titres sont d’ores et déjà annon­cés pour 2022 : Ver­dun 1916 par Mickaël Bour­let et Crécy 1346 par David Fias­son.

Avec ce récit cap­ti­vant, éru­dit, on se laisse empor­ter par la verve étayée de Jean Lopez.

serge per­raud

Jean Lopez, Khar­kov 1942, Per­rin et le Minis­tère des armées, jan­vier 2022, 320 p. – 24,00 €.