Serge Brussolo, La forêt des silences

Un silence tout relatif

L’ex-lieutenant J.T. Eldrick s’est porté volon­taire comme sen­ti­nelle face à la forêt, au dan­ger qu’elle recèle. Depuis le som­met d’une tour de guet, il tente de suivre les dépla­ce­ments des Bûche­rons dans cette forêt qui étouffe peu à peu la ville. Il entend des coups de hache sans pou­voir les loca­li­ser.

Lorsqu’il repart, il trouve un gâteau cou­leur de sang planté de trois bou­gies. Ce sont trois morts exi­gés comme prix à payer pour que sur­vive la trêve qui pro­tège la ville et ses habitants.

Naomi a vingt-huit ans. Il y a une décen­nie, elle a com­mis l’irréparable. Bien que sans témoin, elle craint que son acte soit décou­vert. Elle a été recru­tée par les Edi­tions Swee­ton & Sweet pour effec­tuer des tra­vaux de recherche et de docu­men­ta­tion pour des auteurs. Son employeur, un ami et asso­cié de son père décédé, l’envoie à Hag’s pour retrou­ver trace de Bar­ney Lambs­ter, un auteur de best-sellers dont il est sans nou­velles depuis trois mois. Il est parti enquê­ter pour la bio­gra­phie du juge Hoo­ter, un cin­glé de pre­mière qui ne pro­non­çait, à par­tir de 1867, qu’une seule sen­tence : la pen­dai­son.

Lorsqu’elle arrive elle trouve une cité peu­plée de réfrac­taires à tous pro­grès, se fait dépouiller de tous ses maté­riels élec­tro­niques, de ses dol­lars en contre­par­tie d’une mon­naie locale. Quand elle retrouve Lambs­ter, celui-ci refuse de lui ouvrir. Elle le sent ter­ro­risé. Mais ce qu’elle découvre très vite…

L’action se construit autour de trois groupes prin­ci­paux de per­son­nages. Un couple de cir­cons­tances et des meutes aux moti­va­tions fortes pour faire régner leur concep­tion de la société. Les groupes sont cha­peau­tés par des gens sans pitié qui, eux-mêmes, vivent sous une épée de Damo­clès. Mal­gré leur situa­tion, ils risquent le pire en cas d’échec.

Les dif­fi­cul­tés s’ajoutent les unes aux autres, finis­sant par consti­tuer un tel éche­veau que cela semble impos­sible de s’en sor­tir en vie. Serge Brus­solo ins­talle son intrigue qui, rapi­de­ment, prend une direc­tion, va dans un sens imprévu, où chaque pro­ta­go­niste tente alors de sur­vivre guidé par l’instinct de conser­va­tion. L’auteur accroît le cli­mat de ten­sion avec des sous-entendus, des atti­tudes ambi­guës qui dété­riorent les rap­ports.

Il appuie une par­tie de son intrigue sur les théo­ries supré­ma­cistes, la Grande Guerre des Races dont il dépeint les excès avec rigueur. On retrouve éga­le­ment une dénon­cia­tion des sectes, de ces groupes de fana­tiques qu’il tourne en déri­sion avec leur fonc­tion­ne­ment disloqué.

Les pro­ta­go­nistes prin­ci­paux sont fine­ment construits avec un pro­fil éla­boré et une véri­table bio­gra­phie qui per­met de com­prendre com­ment ils se retrouvent dans des situa­tions cri­tiques, les méca­nismes de réac­tions qu’ils sont capable de mobi­li­ser.

Un humour mali­cieux, avec une iro­nie sou­vent mor­dante mais frappé de bon sens, est dis­tillé au fil des pages. L’auteur bro­carde le monde de l’édition, les écri­vains avec, par exemple : “…les auteurs trop fei­gnants pour écu­mer les biblio­thèques et mettre le nez dans un livre.”

Serge Brus­solo s’ingénie à ima­gi­ner des uni­vers de cau­che­mars et à les déve­lop­per avec un renou­vel­le­ment constant. La forêt des silences contient tout ce que l’auteur excelle à mettre en scène comme la peur au ventre, l’angoisse qui monte et des péri­pé­ties qui dérapent. Ce roman fait la part belle à la ten­sion et à l’angoisse, met­tant en scène le psy­chisme des indi­vi­dus, de ceux qui sont habi­tés par le Mal à l’état pur et de ceux qui risquent d’en être les vic­times. Il ajoute un autre péril avec des hordes tan­gibles de tueurs fana­ti­sés et sans pitié.

Ce roman se lit sans rup­ture tant il est pre­nant, riche en péri­pé­ties mus­clées et psychologiques.

serge per­raud

Serge Brus­solo, La forêt des silences, H & O Poche, jan­vier 2022, 256 p. – 6,90 €.