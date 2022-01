Olivier Bocquet, Anlor & Elvire de Cock, Ladies with guns — Tome 1

Un wes­tern impé­tueux et jubilatoire

Elles sont cinq, cinq femmes bien dif­fé­rentes qui sont réunies par le hasard de la vie.

Dans ce Far West, cette région en deve­nir, elles doivent lut­ter à la fois contre la vio­lence de la société qui s’installe et la bru­ta­lité des hommes dans un siècle où la culture de l’Europe occi­den­tale place la femme au plus bas de l’échelle sociale.

Abigail, une jeune noire, pro­gresse sur un ter­rain dif­fi­cile, enfer­mée dans une cage com­po­sée de bar­reaux de fer. Elle lutte contre une horde de pré­da­teurs qui voient une proie facile. Un coup de feu les effraie. C’est Kath­leen, une jeune dame cha­peau­tée, qui a bien du mal avec sa cara­bine. Une flèche se plante près de son visage. Elle est sous la menace de Chu­mani, une archère qui lui reproche d’avoir tué son frère.

La dame cha­peau­tée fai­sait par­tie, avec son époux, d’une cara­vane en route vers l’Ouest. Alors que son mari décède, elle est aux prises avec des voyous quand un groupe d’indiens attaque le convoi. Kath­leen, pour ne pas être tuée par un natif qui l’assaille, tire et le tue. Chu­mani, qui a vu la scène, accepte l’explication.

Alors qu’elles tentent de sur­vivre dans une forêt, qu’elles échouent à libé­rer Abi­gail, celle-ci tombe malade. Kath­leen décide de se rendre jusqu’au vil­lage le plus proche pour ache­ter des médi­ca­ments et une scie à métaux. Sa tenue désor­don­née lui ferme la porte de la seule bou­tique où Daisy, une ancienne ins­ti­tu­trice irlan­daise, fait ses courses. Celle-ci, avec son carac­tère bien trempé va prendre les choses en main. Le petit groupe de femmes est vite rejoint par Cas­sie. Mais elles s’attirent les foudres des mâles du coin qui…

Olivier Boc­quet reprend les codes du wes­tern non pas, comme trop sou­vent, du point de vue mas­cu­lin, mais avec une vision fémi­nine. Il place ces héroïnes dans des situa­tions où elles doivent défendre leur vie, leur inté­grité dans un tour­billon d’actions. Dans une pre­mière parie de l’album, le récit pose le passé récent des pro­ta­go­nistes, expli­cite les causes de leurs situa­tions pré­sentes. Puis, c’est l’enchaînement des aven­tures, celles-ci ren­for­cées avec l’arrivé d’un indi­vidu exé­crable.

Iso­lées, ces femmes sont des vic­times, soli­daires ; elles font front et leur défense est tout sauf emprunte d’angélisme. Et les cadavres vont s’empiler quand elles vont réagir face à une meute aux moti­va­tions diverses mais brutales.

Avec ce pre­mier tome, le scé­na­riste ima­gine une folle aven­ture au dérou­le­ment par­fai­te­ment maî­trisé. Anlor et Elvire de Cock réa­lisent, cha­cune dans leur domaine, un gra­phisme nourri de réa­lisme. Le des­sin d’Anlor est flam­boyant et ultra-dynamique. Elle met en scène les fon­da­men­taux du wes­tern, en res­pecte cer­tains usages et donne aux nom­breuses scènes d’action une toni­cité spec­ta­cu­laire. Ses per­son­nages sont par­fai­te­ment res­ti­tués dans leurs rôles, les femmes belles dans leur type, les hommes cras­seux à sou­hait.

La mise en cou­leurs d’Elvire de Cock est écla­tante et ses dégra­dés entre ombre et lumière, elle plonge le lec­teur dans une atmo­sphère du plus bel effet.

Ce pre­mier tome est une belle décou­verte pour le renou­vel­le­ment d’un thème clas­sique de l’aventure, un récit ico­no­claste et jubi­la­toire ser­vit par un gra­phisme d’une belle inten­sité narrative.

serge per­raud

Oli­vier Boc­quet (scé­na­rio), Anlor (des­sin) & Elvire de Cock (cou­leur), Ladies with guns — Tome 1, Dar­gaud, jan­vier 2022, 64 p. – 16,00 €.