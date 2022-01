Essere umane. Le grandi fotografe raccontano il mondo (exposition)

Traduire avec beauté et atten­tion ce qui fut

Orga­ni­sée par Wal­ter Gua­da­gnini, cette expo­si­tion réunit tous les grandes pho­to­graphes de l’histoire de leur art en un voyage en trois par­ties (des années 1930 aux années 1950, des années 1960 aux années 1980, des années 1990 au début de notre siècle).

Citons entre autres Bere­nice Abbott, Diane Arbus, Eve Arnold, Leti­zia Bat­ta­glia, Gisèle Freund, Gra­ciela Itur­bide, Doro­thea Lange, Annie Lei­bo­vitz, Susan Mei­se­las, Lee Mil­ler, Lisette Model, Ruth Orkin, etc.

Elles illus­trent l’évolution du lan­gage pho­to­gra­phique. Poreuses à leur époque, les femmes ont sou­vent mieux que leurs alter-ego mas­cu­lins tra­duit le monde sous ses divers aspects — qu’on pense aux images de Doro­thea Lange lors de la Grande Dépres­sion ou Lisette Modèle sur le consu­mé­risme amé­ri­cain.

Leurs prises deviennent un moyen de réflé­chir sur les grands problèmes.

Un monde pro­fond se découvre par­fois avec gra­vité avec Leti­zia Bat­ta­glia et ses pho­tos des petites filles de Palerme au sein des meurtres mafieux, par­fois avec plus de légè­reté lors des défi­lés de mode des femmes afro-américaines à Har­lem par Eve Arnold.

L’empathie avec les sujets et les modèles reste tou­jours présente.

Les oeuvres des plus grandes femmes pho­to­graphes montrent en consé­quence com­bien elles ont épousé et tra­duit tous les grands sujets depuis la nais­sance d’un médium dont elles ont lar­ge­ment contri­bué a don­ner des images de noblesse même au coeur des vicis­si­tudes.

Le tout sans arro­gance mais pour tra­duire avec beauté et atten­tion ce qui fut, ce qui est.

jean-paul gavard-perret

Essere umane. Le grandi foto­grafe rac­con­tano il mondo, Musei San Dome­nico, Forti, jusqu’au 30 jan­vier 2022.