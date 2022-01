Giuseppe Francavilla, I baarioti

Refu­ser toute inféo­da­tion aux pou­voirs et aux règles

A l’origine, le terme “baa­rioti” désigne les habi­tants d’une petite ville situé à quelques lieues de Palerme : Baghe­ria.

Ce fut d’ailleurs la cité de nais­sance du peintre Gut­tuso, de la pho­to­graphe Scianna et du réa­li­sa­teur célèbre Gui­seppe Tornatore.

Ce mot dési­gnait aussi à la fin du 19ème siècle ceux qui ne vou­laient pas entre­te­nir de rela­tions poli­tiques et admi­nis­tra­tives avec Palerme et qui reven­di­quaient leur indé­pen­dance.

Ce mot est devenu dans la lan­gage popu­laire le syno­nyme d’arrogant qui refuse toute inféo­da­tion aux pou­voirs et aux règles.

Giuseppe Fran­ca­villa, par ses por­traits et pay­sages de la cité sici­lienne, a voulu cap­ter l’esprit du lieu. Les “murs” res­semblent sou­vent à la han­tise pre­mière qui sou­leva la ville.

Et ses habi­tants ano­nymes le tra­duisent tout autant dans de superbes pro­po­si­tions en noir et blanc.

jean-paul gavard-perret

Giu­seppe Fran­ca­villa, I baa­rioti, 2022.