He Jiahong, Le mystérieux tableau ancien

Le Sher­lock Holmes chinois

Le roman­cier a retenu le prin­cipe d’une intrigue basée sur une méthode de déduc­tion qui, bien qu’elle per­mette au lec­teur de connaître assez vite l’identité du mal­fai­teur, déve­loppe des stra­té­gies et des rai­son­ne­ments pour décou­vrir le pour­quoi et le comment.

En 1912, à Pékin, un homme se presse à l’aube pour acqué­rir, au Mar­ché des fan­tômes, le Tableau de la femme-cadavre, une mer­veille pic­tu­rale source de nom­breuses légendes.

Hong Jun rentre du tri­bu­nal en jugeant sa plai­doi­rie sans relief. Son assis­tante, la pétu­lante Song Ja, tente de le récon­for­ter avec deux nou­velles. Il doit fêter la pre­mière année de l’installation de son cabi­net. Quelqu’un veut le voir pour une affaire déli­cate, le genre d’affaire qu’il aime.

C’est le len­de­main qu’il reçoit Jin Yiying, pro­fes­seur d’université en infor­ma­tique. Son époux, Tong Wenge, cher­cheur en bio­lo­gie et ingé­nieur en chef à la Dasheng, a étran­ge­ment perdu la rai­son suite à une grippe endom­ma­geant son cer­veau. Elle a reçu, tout récem­ment, écrit par son mari, un cour­rier élec­tro­nique au contenu bizarre. Il fait réfé­rence, entre autres, au tré­sor de la famille dont il ne faut lais­ser per­sonne s’en empa­rer. C’est, explique-t-elle, un tableau ancien acheté par le grand-père auquel son mari tient comme à la pru­nelle de ses yeux.

Une visite à l’hôpital psy­chia­trique en com­pa­gnie de Jin Yiying trouble pro­fon­dé­ment Hong Jun qui se demande s’il n’y a pas simu­la­tion. Dans ce cas il fau­drait la com­pli­cité de Jin Yiyinhg, or elle semble sin­cère.

La Dasheng est une société célèbre pour son for­ti­fiant de la mémoire mis au point par Tong Wenge. C’est en se ren­dant dans cette entre­prise, dans le sud du pays, que Hong Jun détecte des élé­ments troublants…

He Jia­hong prend comme cadre l’industrie phar­ma­ceu­tique et les rouages d’une entre­prise où des liens étroits ont tis­sés parmi la sphère diri­geante. Et quand il s’agit de prendre le pou­voir, les freins les plus élé­men­taires sautent pour lais­ser la place à toutes les indi­gni­tés pos­sibles, sur­tout si vous y ajou­tez quelques sujets sen­ti­men­taux.

Le héros, cet avo­cat, aime s’immiscer dans des affaires qui dépassent lar­ge­ment le cadre de ses fonc­tions. Cet amour de l’enquête cou­ron­née de suc­cès lui vaut le sur­nom de Sher­lock Holmes chi­nois. Il a comme, son homo­logue et modèle bri­tan­nique, l’art de tra­quer les indices, de tirer des conclu­sions à par­tir d’observations sub­tiles et de stu­pé­fier ses inter­lo­cu­teurs par ce qu’il annonce, fruit d’une réflexion approfondie.

Cepen­dant, il n’a pas pour assis­tant un indi­vidu aussi aus­tère que le Dr Wat­son, mais une char­mante et impé­tueuse jeune femme qui pos­sède éga­le­ment de belles qua­li­tés d’enquêtrice. Et ce couple fonc­tionne fort bien. Autour d’eux He Jia­hong com­pose une suite de pro­ta­go­nistes issus de divers milieux de la société chi­noise. Il est par­ti­cu­liè­re­ment inté­res­sant de décou­vrir les carac­tères dont les dote leur créa­teur qui, ainsi, éclaire de belle manière le fonc­tion­ne­ment de citoyens et des struc­tures où ils se trouvent.

Outre le côté enquête de type poli­cier pas­sion­nante, c’est un témoi­gnage de pre­mier plan sur le quo­ti­dien de la popu­la­tion chinoise.

Publié à Pékin en 1997, ce roman a été tra­duit pour les édi­tions de l’aube en 2004. Un cahier de notes com­plé­men­taires apporte un éclai­rage sur cer­tains termes employés rela­tifs à un indi­vidu, une situa­tion, des lieux.

Le mys­té­rieux tableau ancien est un roman de déduc­tion à la trame sub­tile, retorse à sou­hait, qui se par­court avec grand inté­rêt pour ses deux niveaux de lecture.

serge per­raud

He Jia­hong, Le mys­té­rieux tableau ancien (Shenmi de guhua), tra­duit du chi­nois et annoté par Marie-Claude Cantournet-Jacquet & Xiao­min Giaf­ferri– Huang, édi­tions de l’aube coll. Mikros Noir, jan­vier 2022, 456 p. – 12,90 €.