Pierre-Paul Renders, Denis Lapière & Adrián Huelva, U4 : Koridwen, Stéphane, Yannis, Jules

Une nar­ra­tion puzzle originale

U4 est une série de romans post-apocalyptiques parus en 2015 chez Syros et Nathan asso­ciés pour cette publi­ca­tion. U4 est le nom du virus res­pon­sable d’une pan­dé­mie qui a tué 90% de la popu­la­tion mon­diale. Seuls sur­vivent de rares adultes et les ado­les­cents de 15 à 18 ans.

Ces quatre romans, qui se déroulent dans le même uni­vers, ont été écrits par quatre auteurs : Yves Gre­vet pour Korid­wen, Flo­rence Hin­ckel pour Yan­nis, Vincent Vil­le­mi­not pour Sté­phane et Carole Tré­bor pour Jules.

Les édi­tions Dupuis ont entre­pris de pro­po­ser cette saga en bande des­si­née, pro­po­sant un album par héros en paru­tion simul­ta­née début jan­vier 2022. Un cin­quième tome, à paraître ulté­rieu­re­ment, met­tra en scène le mys­té­rieux Khro­nos et livrera le dénoue­ment. Ces per­son­nages prin­ci­paux sont des adeptes de War­riors of Time, un jeu vidéo. Ils ont même le grade d’expert.

Alors que la pan­dé­mie bat son plein, ils ont reçu, de la part du Maître du jeu, un mes­sage sibyl­lin : “Rendez-vous le 24 décembre à minuit sous la plus vieille hor­loge de Paris.” Or, cha­cun vit dans une région dif­fé­rente et ils ne se connaissent pas.

Korid­wen est la seule sur­vi­vante dans ce hameau bre­ton. Elle a enterré tout le monde et attend le moment de mou­rir à son tour en s’occupant de ce qui reste de la ferme. Sa mère, avant de décé­dern lui dévoile que sa grand-mère, à la répu­ta­tion de sor­cière, lui a laissé un cof­fret entre­posé dans le gre­nier. Ce qu’elle y découvre la stu­pé­fie et l’amène à assu­mer le des­tin pré­dit par son aïeule.

Elle décide de se rendre au rendez-vous avec son cou­sin, un gar­çon sim­plet placé dans un éta­blis­se­ment spé­cia­lisé. Mais, si le route est semée d’embuches, à Paris les choses sont pires…

Stéphane, qui déteste son pré­nom qu’elle trouve trop mas­cu­lin, vit à Lyon avec son père. Celui-ci, un émi­nent épi­dé­mio­lo­giste, a dis­paru. Cepen­dant, elle est per­suadé qu’il a sur­vécu et qu’il cherche, pro­tégé par l’armée, les moyens d’éradiquer le virus U4. Elle veut res­ter dans leur appar­te­ment plu­tôt que rejoindre le R-Point où les ado­les­cents s’organisent sous la super­vi­sion de rares mili­taires sur­vi­vants.

Mais ce choix est ris­qué car l’anarchie s’installe et plonge, peu à peu, la ville de Lyon dans le chaos. Elle a été éga­le­ment des­ti­na­taire du mes­sage de Khro­nos, mais reste scep­tique quant à sa réa­lité. Les cir­cons­tances et l’évolution de sa situa­tion vont la faire chan­ger d’avis.

Yannis est mar­seillais. Ses parents et sa petite sœur ont été empor­tés par le virus. Il culpa­bi­lise car il n’a pu les enter­rer. Depuis, il voit leurs fan­tômes un peu par­tout. Il s’inquiète quant à une alté­ra­tion de sa rai­son. Happy, son chien, lui per­met de tenir.

Dehors, la situa­tion est dra­ma­tique. Des bandes se sont consti­tuées et tuent ceux qui n’en font pas par­tie. Échap­pant aux patrouilles et à ces tueurs, il réus­sit à retrou­ver son meilleur ami. Celui-ci se fait tuer sous ses yeux. Récu­pé­rant un scoo­ter, il part pour hono­rer le rendez-vous qui lui a été fixé à Paris.

Jules vit reclus dans l’appartement fami­lial du bou­le­vard Saint-Michel. Les cadavres s’entassent dans les rues, résul­tat de mas­sacres orches­trés par des gangs vio­lents. Mais il lui faut sor­tir pour trou­ver de la nour­ri­ture. Pour avoir le cou­rage néces­saire à affron­ter le dan­ger, il se capa­ra­çonne avec la figure du guer­rier qu’il incar­nait dans le jeu War­riors of Time.

Va-t-il trou­ver ce qu’il cherche ? Peut-il, dans ce mael­ström de bar­ba­rie, sur­vivre jusqu’au jour du rendez-vous ?

Pierre-Paul Ren­ders et Denis Lapière ont adapté assez libre­ment les dif­fé­rentes intrigues, conser­vant tou­te­fois l’esprit ini­tial de la série, mul­ti­pliant encore les rebon­dis­se­ments dans la cadre d’un ajus­te­ment tonique en bande des­si­née. Par rap­port à la série ini­tiale, ils ont ajouté un der­nier album, à paraître, décri­vant la conclu­sion explo­sive de cette saga. Les albums peuvent se lire dans n’importe quel ordre.

Les héros et les sur­vi­vants sont essen­tiel­le­ment des ado­les­cents car cette série a été conçue pour un public de jeunes adultes.

Si deux scé­na­ristes ont tra­vaillé sur l’écriture, c’est à un seul des­si­na­teur, pour gar­der une cohé­rence, qu’il a été confié la mise en images. Adrián Huelva, jeune des­si­na­teur madri­lène, donne vie à cette immense gale­rie de per­son­nages avec un trait affirmé, syn­thé­tique et dyna­mique. Ses des­sins sont effi­caces pour mettre en scène émo­tions et sen­ti­ments, pour trans­crire l’essentiel des carac­tères des pro­ta­go­nistes. Le for­mat n‘autorisant guère des vignettes pleine page, il se concentre sur les acteurs, leurs mimiques et leurs ges­tuelles.

La mise en cou­leurs d’Amparo Crespo, avec ses teintes qui oscil­lent entre dou­ceur et neu­tra­lité, res­ti­tue avec brio l’atmosphère des récits.

Une série attrac­tive au pos­sible, qui se lit avec inté­rêt tant pour les par­cours des héros que pour le contexte post-pandémie.

serge per­raud

Pierre-Paul Ren­ders & Denis Lapière (adap­ta­tion libre des romans d’Yves Gre­vet, Flo­rence Hin­ckel, Vincent Vil­le­mi­not et Carole Tré­bor), Adrián Huelva (des­sins) & Amparo Crespo (cou­leurs), U4 : Korid­wen, Sté­phane, Yan­nis, Jules, Dupuis, jan­vier 2022, chaque album compte 144 p. et vaut 14,50 € l’unité.