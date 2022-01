Mario Testino,Unfiltered — Part Two (exposition)

Toute la diver­sité de la beauté du monde

Mario Tes­tino pro­pose à Milan le deuxième par­tie de son expo­si­tion Unfil­te­red. A côté de ses pho­to­gra­phies grand for­mat emblé­ma­tiques, la gale­rie pré­sente un cor­pus inédit.

Se révèle un aspect moins connu et plus per­son­nel de l’artiste : por­traits intimes, ins­tan­ta­nés tirés de sa propre vie.

S’y retrouve tou­jours le carac­tère le plus authen­tique de l’oeuvre . Et l’exposition sou­ligne l’objectif que Tes­tino a pré­cisé : “après avoir pris des images en continu et pen­dant de nom­breuses années, c’est bien de s’arrêter par­fois et de réflé­chir sur soi-même, d’examiner ce que les autres voient et retirent de mes photographies”.

L’expo­si­tion ouvre en quelque sorte les archives de celui qui reste un des plus grands pho­to­graphes de mode et de por­traits. Chaque cli­ché laisse jaillir une émo­tion et une éner­gie de manière franche et intime.

Y trans­pa­raissent divers types de trans­gres­sions des cultures main-stream.

Par la vision pers­pi­cace de Tes­tino, toute la diver­sité de la beauté du monde appa­raît avec liberté.

jean-paul gavard-perret

Mario Tes­tino, Unfil­te­red — Part Two, gal­le­ria 29 Arts In Pro­gress, Milan, jusqu’au 26 mars 2022.