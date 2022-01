Didier Ayres, Cahier Art (6)

A comp­ter du 03 01 2022, Didier Ayres va livrer régu­liè­re­ment dans les colonnes du litteraire.com les médi­ta­tions extraites de son Cahier Art, qu’il pré­sente ainsi :

j’ai conçu ces textes comme des frag­ments, frag­ments de frag­ments qui tous, comme dans le cal­cul d’une sphère, confinent à des­si­ner un orbe, celui de la défi­ni­tion de l’art, de l’artiste, du poème

cette vision ne m’a été offerte fina­le­ment qu’après la mise au propre des 12 entrées de cette publication

mais celle-ci a gardé le côté lapi­daire qui conve­nait bien ici à mon régime d’écriture

il faut donc lire ces textes comme autant de petits lam­pa­ros dans les eaux intérieures

Le poète tra­duit essen­tiel­le­ment des signes.

Il efface des frontières.

Comme on le fait d’une trace de buée sur un carreau.

Il éclair­cit les arcanes.

Il erre.

Il mul­ti­plie l’homme comme étant homme.

Et sa rela­tion à la matière est unique et non renouvelable.

Il va du réel à l’objet du réel.

Il tisse aussi des liens inconscients.

Il ne sait pas tou­jours ce qu’il dit.

Pro­duire, accu­mu­ler, noter, écrire, dactylographier.

Sans connaître, juste mu par des rayons inter­mit­tents de lumière.

Il est au cœur de l’invisible.

Il va au centre.

Une façon de quit­ter le temps.

Suivre le fil.

Suivre.

D’un frag­ment l’autre.

Se tenir hôte quelques instants.

Art : une mimétique.

Fabri­quer une sorte de machine sans but.

Par­cou­rir la nuit sans savoir la nuit.

Repro­duire.

Le poète lutte.

Il altère la réalité.

Il dit les choses telles qu’elles sont.

Il passe d’un éclat à un autre éclat, mais sans saturation.

Il est hanté.

Par exemple pour moi : un che­val peint par Gauguin.

Didier Ayres

Saint-Junien/Paris/Grenoble — 21/22