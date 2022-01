Nora Fraisse, Christophe Cazenove & Bloz, Camélia – Face à la meute

Pour se sor­tir du harcèlement

Co-scénarisée par Chris­tophe Caze­nove et Nora Fraisse, cette his­toire traite du har­cè­le­ment sco­laire. Si presque tous les ama­teurs de bande des­si­née connaissent Caze­nove et ses célèbres séries, Nora Fraisse est nou­velle venue dans le genre. Par contre, elle se dis­tingue dans la lutte contre le har­cè­le­ment que subissent des élèves dans le milieu sco­laire, har­cè­le­ment qui déborde lar­ge­ment sur la vie fami­liale.

Elle a raconté dans Marion, 13 ans pour tou­jours, le har­cè­le­ment qui a conduit sa fille au sui­cide. Depuis, elle a fondé l’association Marion Fraisse, La main ten­due, pour lut­ter contre cette tra­gé­die ampli­fiée encore par le cyberharcèlement.

Camé­lia fait sa ren­trée en pre­mière année de col­lège. Interne, elle a pour com­pagne de chambre, Jus­tine, et bien que très dif­fé­rentes de carac­tère, elles deviennent amies. Lorsqu’elle arrive pour la ren­trée de sa pre­mière année de lycée, dans le même éta­blis­se­ment, Camé­lia a bien changé. L’adolescente enve­lop­pée a fait place à une mince jeune fille. Elle retrouve Jus­tine, lui donne l’accolade. Camé­lia repousse Rayan tout près, à qui elle en veut pour l’avoir ridi­cu­li­sée, l’année pré­cé­dente, sur les réseaux sociaux.

Elle cible aussi Valen­tine. Celle-ci, entou­rée de sa petite bande, réagit et menace Camé­lia de lui pour­rir la vie. Et c’est ce qui se passe. Sa chambre est sac­ca­gée par Valen­tine et ses affi­dées. Très vite, Camé­lia se retrouve iso­lée. Jus­tine prend ses dis­tances avec elle de crainte de subir le même sort.

Avec cette his­toire très réa­liste, péda­go­gique, les auteurs abordent de nom­breux thèmes comme la vie sociale et affec­tive, la pres­sion du groupe, la vie sco­laire, les rumeurs, le cybe­rhar­cè­le­ment, la soli­da­rité entre élèves, la place des adultes, le sen­ti­ment d’exclusion et de soli­tude, l’absence du corps édu­ca­tifs… Certes, ce récit est le condensé d’une somme de situa­tions, mais c’est aussi une plon­gée dans le monde des ado­les­cents, des adultes en deve­nir.

C’est la des­crip­tion du fonc­tion­ne­ment de la meute et de ceux qui gra­vitent autour, qui craignent pour de mul­tiples rai­sons d’être reje­tés, d’être mis en dehors d’une com­mu­nauté. C’est la des­crip­tion de la vio­lence, ces vio­lences, ces attaques répé­tées sans cesse qui poussent au repli sur soi, à la perte de confiance, d’estime de soi et… au pire.

Le des­sin est confié à Bloz qui a déjà œuvré sur un sujet simi­laire quand il a fait paraître, en 2017, Seule à la récré, sur un scé­na­rio ins­piré par sa fille. Il a retenu un trait semi-réaliste pour mieux col­ler au scé­na­rio et à la tranche d’âge concer­née. Il donne, ainsi, une dimen­sion qui accroche le regard et mobi­lise l’attention. Les cou­leurs de Véra Daviet ren­forcent la toni­cité du récit en don­nant une véri­table sym­biose à l’ensemble de l’album.

Ce der­nier se ter­mine sur Les car­nets de Camé­lia, un dos­sier com­plet rédigé par Ghis­laine Bal­les­ter Dul­lier et Nora Fraisse. Le har­cè­le­ment est décor­ti­qué en détail, expli­ci­tant cha­cune de ses com­po­santes. Une pré­sen­ta­tion de l’association Marion Fraisse, La main ten­due, les signes qui doivent aler­ter et quelques élé­ments juri­diques et biblio­gra­phiques per­mettent d’aller plus loin, de trou­ver une aide.

Un magni­fique album à mettre dans toutes les mains pour révé­ler ce fléau, le dénon­cer et l’éradiquer.

serge per­raud

Nora Fraisse (scé­na­rio), Chris­tophe Caze­nove (scé­na­rio), Bloz (des­sins) & Véra Daviet (cou­leurs), Camé­lia – Face à la meute, Bam­boo Édi­tions, sep­tembre 2021, 72 p. – 15,90 €.