Barbara Cassin, Jacques le Sophiste, Lacan, Logos et psychanalyse

Lacan mérite mieux que ça

Une nou­velle fois, Lacan donne le flanc à une mise en pièces d’autant plus per­fide que l’essayiste y fait preuve d’un savoir cer­tain.

Plus d’ailleurs sur la langue et la phi­lo­so­phie grecques que sur le psy­chiatre et psychanalyste.

Se retrouve ici l’antienne sur la puis­sance d’un dis­cours de tyran por­teur de plé­ni­tude d’une œuvre que Bar­bara Cas­sin pré­sente comme divine même si, à pro­pre­ment par­ler, elle n’existe pas.

Sa connais­sance intime du grec et des pou­voirs de la langue se heurte tou­te­fois au verbe laca­nien. Elle s’en donne néan­moins à coeur joie parfois.

Certes, nous ne pou­vons que la suivre lorsqu’elle dégomme la baderne Badiou qui confond dans une sainte tri­nité Socrate, Lacan et Mao-Zedong.

Mais que le phi­lo­sophe contem­po­rain n’ait rien com­pris de Lacan ne suf­fit pas à dis­cré­di­ter ce der­nier sous pré­texte d’une inter­pré­ta­tion lamentable.

Pour autant, des­cendre Lacan comme l’essayiste le fait au rang de sophiste est une absur­dité. Ses émules ont bien tout fait pour trans­for­mer leur maître en ce qu’il ne fut pas. Mais, contrai­re­ment à eux, le jeu du verbe n’est jamais gra­tuit chez lui.

Et le réduire à une pure jouis­sance de celui-là demeure une réduc­tion aventureuse.

Lacan est un de ceux qui a mon­tré tout ce que le lan­gage cache par ses mots “com­ment taire”.

Mais Bar­bara Cas­sin, ne sui­vant que la jonc­tion entre parole et jouis­sance, passe à côté du sujet en dépit — ou à cause — de son retour à L’éloge d’Hélène de Gorgias.

Ce texte jadis sul­fu­reux n’est pas la bonne porte pour entrer dans le tra­vail de Lacan. Sa com­pa­gnie ne lui sied que trop mal.

Et le faire “par­ler à la Gor­gias” reste — même sur la jouis­sance des femmes — une argu­men­ta­tion spé­cieuse. Lacan mérite mieux que ça.

jean-paul gavard-perret

Bar­bara Cas­sin, Jacques le Sophiste — Lacan, Logos et psy­cha­na­lyse, Epel, 2021, 254 p. — 23,00 €.