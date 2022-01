Gabrielle Filteau-Chiba, Encabanée

Une expé­rience peu commune

Enca­ba­née est le pre­mier volet d’une tri­lo­gie. Il est suivi de Sau­va­gines (Stock) et Bivouac (XYZ). Dans ce tome, Anouk raconte sur neuf jours du début jan­vier, l’expérience vécue dans une cabane rus­tique au fond des bois alors que la neige tombe en abon­dance par moins 40 degrés cen­ti­grades.

Anouk, double lit­té­raire de Gabrielle Filteau-Chiba, a décidé de s’isoler au cœur du Kamou­raska, cette région du Bas Saint-Laurent, pour se retrou­ver, pour vivre autre chose que l’existence super­fi­cielle qu’elle mène à Mont­réal. Elle veut sor­tir de cette voie sté­rile et mener un com­bat qui com­bine fémi­nisme et défense de la nature.

Anouk raconte à la pre­mière per­sonne. Elle consigne, dans son jour­nal, les menus évé­ne­ments de sa vie de recluse au fond de cette forêt, les actes du quo­ti­dien pour lut­ter contre le froid, contre la peur, les essais, les ratés, les joies, la nos­tal­gie, la soli­tude, les déboires et les espoirs. Elle coha­bite avec une sou­ris qui sera dévo­rée par Sha­lom, un gros matou qu’elle a trouvé : “…miau­lant au pied de la porte comme télé­porté en plein désert arc­tique.“

Elle entra­per­çoit une sil­houette, prend son fusil et…

Avec beau­coup de luci­dité et d’humour, d’émotion et de poé­sie, Gabrielle Filteau-Chiba, qui a vécu une telle situa­tion, raconte, par le biais d’un per­son­nage, ses réflexions et son quo­ti­dien. Il neige, il gèle. Il faut apprendre à faire un feu qui dure, apprendre à le nour­rir pour en retrou­ver un peu au petit matin. Elle marque son ter­ri­toire, sans trop d’illusions, face à des pré­da­teurs. Elle fait part de son état d’esprit, de ce qu’elle sou­haite faire de sa vie, se débar­ras­ser du super­flu, défendre cette nature trop mena­cée et vivre de sa plume.

Anouk dresse des listes de réso­lu­tions et d’interrogations tru­cu­lentes, illustre à l’aide de quelques jolis cro­quis les pages de son jour­nal. Elle lit, fait réfé­rence à quelques auteurs qui compte pour elle, des poètes comme Gilles Vigneault.

La roman­cière pro­pose un récit drôle enlevé, écrit avec un style alerte et un rythme sou­tenu, émaillé de ces mer­veilleuses expres­sions qué­bé­coises dont elle livre la “tra­duc­tion” dans un glos­saire en fin de volume.

Un pre­mier volume, une novella qui se lit avec un grand plai­sir tant le sujet est nova­teur, atta­chant et traité de belle manière.

serge per­raud

Gabrielle Filteau-Chiba, Enca­ba­née, Folio n° 7 025, coll. “Lit­té­ra­ture fran­çaise — Romans et récits”, jan­vier 2022, 128 p. – 7,00 €.