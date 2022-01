André Suarès, L’art du livre

De la beauté du livre

Si “L’église est une assem­blée : la lec­ture en est une autre.” Et ce, pour une rai­son majeure : “Le livre est la mai­son de la pen­sée”, si bien que le livre est bien une archi­tec­ture.

Elle ne varie pas for­cé­ment eu égard à qui elle abrite.

Demeure des Dieux, la basi­lique lorsqu’elle devient livresque n’est pas réser­vée qu’à eux. Les hommes y trouvent par­fois leur meilleure part. pre­mière. Mais ce qui est sûr est que pour Sua­rès “Tout com­mence au monu­ment et tout finit par le livre”.

Ce qui n’est pas for­cé­ment vrai pour les hommes. Néan­moins — au moins pour cer­tains -, les écrits res­tent quand les villes elles-mêmes s’écroulent.

A cela, une rai­son majeure : “Les édiices sont l’architecture de la matière : le beau livre est une archi­tec­ture de l’esprit.”. Reste que Sua­rès ne pré­cise pas la dif­fé­rence entre un beau et un bon livre.

Car ce qui façonne ce der­nier est non — contrai­re­ment à l’homme si l’on en croit Valéry - la “peau” mais ce qui est imprimé des­sus et dedans.

Une fois de plus, Sua­rès offrit dans cette réflexion une prose qui inter­ro­geait à la fois le monde, l’homme à tra­vers un de ses objets majeurs. Ce texte reste l’éloge de sa beauté : de l’incunable au manus­crit tout fait monu­ment.

Même si l’auteur regrette la déca­dence du livre pour cause de sa dif­fu­sion grandissante.

Se retrouve ainsi sa pos­ture d’esthète. Elle peut être aujourd’hui encore dis­cu­tée. Par exemple, “Le Livre de Poche” ouvrit la lit­té­ra­ture à des géné­ra­tions de la seconde moi­tié du siècle der­nier.

Cela, même si, s’adressant aux fidèles des livres monu­ments, Sua­rès rap­pe­lait que, “les der­niers hommes ne sont pas faits en série par la machine sociale”.



Même celle qui sert à impri­mer et diffuser ?

jean-paul gavard-perret

André Sua­rès, L’art du livre, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2022, 40 p. — 10,00 €.