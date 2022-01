Biagio Marin & Pier Paolo Pasolini, Une amitié poétique

Unis en poésie

Paso­lini découvre Marin en 1949. Sépa­rés de plus de trente ans, ils res­te­ront unis par leurs mondes et leurs dia­lectes jusqu’à la mort du pre­mier.

Les deux s’opposèrent à la société de consom­ma­tion qui uni­for­mise les êtres en leur pro­po­sant des plai­sirs fre­la­tés au détri­ment des réels désirs.



Cette ami­tié poé­tique per­met de redé­cou­vrir un moment sou­vent ignoré de la lit­té­ra­ture de la pénin­sule ita­lienne. Le poète Bia­gio Marin (1891–1985) est connu de quelques ini­tiés même si son oeuvre en dia­lecte est impor­tant. Pier Paolo Paso­lini (1922–1975) à l’inverse jouit d’une recon­nais­sance mon­diale. Il en fut une des icones sou­vent contestées.

Ce volume, pré­facé par Laurent Feney­rou et accom­pa­gné d’une note sur les textes par Michel Valensi, réunit “Soli­tude, Le cra­que­ment du corps fra­cassé, Lita­nies à la mémoire de Pier Paolo Paso­lini” de Bia­gio Marin et les “Écrits sur Bia­gio Marin” (six inédits) de Pier Paolo Paso­lini, ainsi que “La mesure de Marin et Paso­lini ” Pro­ven­çal ” ? ” de Mas­simo Cac­ciari.

Celui-ci se montre irrité, iro­nique, intri­gué autant qu’attiré par l’art de com­po­ser de Marin.

Quant aux deux amis, ils res­tèrent unis en poé­sie au nom entre autres de la région des Trois Véné­tie où ils vécurent, à une époque où la langue était encore atta­chée au pay­sage. Les essais de Mas­simo Cac­ciari qui concluent le volume ins­taurent une réflexion phi­lo­so­phique sur la ques­tion du dia­lecte et de sa rela­tion au ter­ri­toire auquel il appar­tient.

Et ses treize chants de Bia­gio écrits au len­de­main de la mort tra­gique de son cadet, res­tent une magis­trale lita­nie à la mémoire de l’ami “fracassé”.

jean-paul gavard-perret

Bia­gio Marin & Pier Paolo Paso­lini, Une ami­tié poé­tique, édi­tion par Laurent Feneyou & Michel Valensi, L’éclat, 2022, 280 p. — 20,00 €.