La Femme, Paradigmes

Dérive psy­ché­dé­lique

Para­digmes est le 3ème album de La Femme. Il com­prend 15 titres et signe le retour dis­co­gra­phique du groupe, quatre ans après “Mys­tère”. L’album est tou­jours le résul­tat d’une ins­pi­ra­tion débor­dante entre synthé-pop, punk et electro-pop.

Cela res­semble à une sorte de dérive psy­ché­dé­lique menée par les deux com­po­si­teurs (Sacha Got et Mar­lon Magnée) qui mul­ti­plient des orches­tra­tions impré­vi­sibles et des chants à plu­sieurs voix.

La pop syn­thé­tique style 80’s demeure pré­sente pour don­ner à l’ensemble un air de fête comme le sou­ligne le titre “Divine Créa­ture” accom­pa­gnée d’une voix nar­ra­tive qui décale l’ensemble plu­tôt que de cher­cher à flai­rer le vent.

L’arrogance prend ainsi des sen­tiers impré­vi­sibles et ambi­tieux là où les mor­ceaux se suc­cèdent en chan­geant de registre.

Le can­na­bis et autres adju­vants deviennent les fleurs de lys et les figures ailées de La Femme et de ses divers voyages tem­po­rels et spa­tiaux que rap­pellent des titres comme “Pasa­dena” ou “Nouvelle-Orléans”. Il y a là des clins d’oeil à diverses vul­gates.

A côté de la luxu­riance demeurent des titres plus mini­ma­listes. Mais ce ne sont là que des temps de repos.

Tout reprend de plus belle par exemple avec “Dis­con­nexion” et un ins­tru­men­tal sur­pre­nant lorsque de telles litur­gies s’effritent.

jean-paul gavard-perret

La Femme, Para­digmes, Born Bad Records, 2021.