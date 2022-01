Raymond Queneau, Ma vie en chiffres

Ode aux mathématiques

Ce livre montre — s’il en était besoin — com­bien Ray­mond Que­neau fit feu de tout bois dans son entre­prise ency­clo­pé­dique, drôle et poé­tique. Hors des condi­tion­ne­ments, il se place ici du côté des chiffres.

Ils deviennent non seule­ment par­tie pre­nante mais coeur des textes réunis ici.

Le chif­frage s’empare de bien des aspects de la vie et de ses moments. Le 29 mars 1957 parce que, écrit-il, “j’étais en train d’absorber le 5372ème crois­sant de mon exis­tence (je ne m’y suis mis que tard au crois­sant, avant mes moyens ne me per­met­taient que la mie de pain”.

Four­nis­sant des ren­sei­gne­ments quant à son ali­men­ta­tion, il pré­cise que les moyennes pré­sen­tées : “ne com­prennent pas le samedi, car le samedi je fais la fête.” Et d’ajouter : “Je me per­mets le sucre, l’amidon, l’acide iod­hy­drique, l’anhydride sul­fu­reux, etc… toutes choses que je me refuse dans le cou­rant de la semaine.”

Ce livre devient une suite de ten­ta­tives auto­bio­gra­phiques qui s’ouvre sous une ode aux mathé­ma­tiques “où tout est pré­texte aux pirouettes algé­briques, où l’ “egg­sis­tence” du nar­ra­teur” rythme le comp­tage.

Ce der­nier devient au fil des pages une obses­sion qui trans­forme la bio­gra­phie en ces digres­sions intempestives.

Raymond Que­neau est ici tel qu’en lui-même. Se retrouve la verve humo­ris­tique de celui qui fut un des plus brillants membres du “Col­lège de Pata­phy­sique”.

Chaque texte décale la pré­hen­sion du monde pour l’ouvrir à une dimen­sion inédite.

jean-paul gavard-perret.

Ray­mond Que­neau, Ma vie en chiffres, Pré­face de Pierre Ber­gou­nioux, illus­tra­tions de Claude Stassart-Springer, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2021, 48 p. — 12,00 €.