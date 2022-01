Francesca Pompei, Sharada (exposition)

Fasci­na­tion féerique

Les pho­to­gra­phies de Fran­cesca Pom­pei per­mettent de ren­trer dans l’espace. Chaque prise “intègre une sorte de géo­mé­trie ani­mée et une rela­tion ténue entre la lumière et l’obscurité, afin que les ingré­dients puissent être vus de manière émou­vante, dans une éner­gie dyna­mique et évo­ca­trice” écrit la créatrice.

Elle montre com­ment l’architecture non seule­ment trans­forme l’espace mais pro­pose un bien-être à ceux qui y vivent.

Pom­pei illustre com­bien cer­tains sites hyper­mo­dernes voire uto­piques créent un point de vue silen­cieux en des espaces comme suspendus.

Par leur force (comme celle des prises), un pay­sage énig­ma­tique ne manque pas d’une visée méta­phy­sique ou oni­rique, “invi­tant au voyage à tra­vers une fas­ci­na­tion fée­rique comme Les Mille et une nuits” pré­cise Fran­cesca Pom­pei.

Preuve que si la vie manque de souffle, l’architecture peut lui offrir une magie là où elle nous perd en des formes rêvées.

jean-paul gavard-perret

Fran­cesca Pom­pei, Sha­rada, Biblio­thèque Natio­nale du Qatar, jusqu’au 12 jan­vier 2022, www.francescapompei.it.