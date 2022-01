Pierre Assouline, Tu seras un homme, mon fils

La res­pon­sa­bi­lité d’un drame

Si l’essentiel de l’œuvre de Rudyard Kipling est magni­fique, l’homme est plus sujet à contro­verses, à réserves. Né aux Indes, il cultive une pro­pen­sion au colo­nia­lisme. S’il s’engage poli­ti­que­ment, il affiche des opi­nions ger­ma­no­phobes, mili­ta­ristes et anti­sé­mites.

D’un tem­pé­ra­ment entier, il est sujet à des colères et accepte très mal la critique.

Sur le par­vis de l’abbaye de West­mins­ter, en ce 23 jan­vier 1941, Louis Lam­bert se remé­more la céré­mo­nie qui s’est dérou­lée sur ces mêmes lieux, il y a cinq ans, jour pour jour. C’étaient les funé­railles natio­nales de Rudyard Kipling. Il se sou­vient de la foule immense et des cir­cons­tances qui l’ont amené à être pré­sent à cette céré­mo­nie.

Ce jour de 1941, il est rejoint par son fils John, éga­le­ment en Angle­terre, à qui il décide de racon­ter, pour la pre­mière fois, ses rela­tions avec Kipling…

Tout a com­mencé lorsqu’il a décou­vert If, ce poème paru dans le recueil Rewards and Fai­ries en 1910. Ce texte a changé sa vie.

C’est à Vernet-les-Bains que Louis Lam­bert, pro­fes­seur de lettres au lycée Janson-de-Sailly, à Paris, ren­contre son idole lit­té­raire. Les pre­miers contacts se passent très mal car le poète le prend pour un jour­na­liste. Grâce à l’entremise d’un repor­ter anglais, ami du grand homme, les ten­sions s’apaisent au point que Lam­bert est invité à séjour­ner une semaine en Angle­terre pour per­fec­tion­ner le fran­çais de John, le fils de Kipling. Il se lie d’amitié, par­tage ainsi le quo­ti­dien de l’illustre poète, mul­ti­plie les visites à Bateman’s.

Mili­ta­riste convaincu, Rudyard pis­tonne son fils pour le faire recru­ter et par­tir com­battre sur le front, contre l’Allemagne…

Pierre Assou­line attache aux pas de ce romancier-poète adulé un per­son­nage de fic­tion qui par son témoi­gnage, son regard, donne vie à Rudyard Kipling. Il ne retient pas la période où l’auteur acquiert sa renom­mée, asseoit une gloire cou­ron­née par le prix Nobel de lit­té­ra­ture en 1907. Il débute son récit en mars 1914 avec la pre­mière ren­contre entre Louis Lam­bert, ce pro­fes­seur de lettres qui a une grande admi­ra­tion pour l’œuvre et sur­tout pour If, ce poème qu’il ambi­tionne de tra­duire en fran­çais.

Il s’attache à racon­ter ces quelques années où la vie de Kipling bas­cule dans l’horreur avec le drame qui le bou­le­verse à jamais. Lors de la bataille de Loos-en-Gohelle, le 27 sep­tembre 1915, le lieu­te­nant John Kipling se lance à l’assaut, avec sa sec­tion, des lignes enne­mies. Il reçoit une balle en pleine tête et sera porté dis­paru. Son corps ne sera pas retrouvé.

Rudyard rejoint The Impe­rial War Graves Com­mis­sion, ira alors de cime­tières mili­taires en com­mé­mo­ra­tions, cher­chera, en vain, à retrou­ver le cadavre de son fils.

If, le poème est adapté en fran­çais par André Mau­rois, en 1918, sous le titre Tu seras un homme, mon fils, ce qui génère la colère de Louis Lam­bert, celui-ci voyant une tra­hi­son de son contenu, de son esprit.

Il sera retra­duit plus tard dans une ver­sion plus proche de l’œuvre initiale.

Si, pour Pierre Assou­line, ce roman per­met de faire vivre quelques années de ce roman­cier mon­dia­le­ment connu, de faire mieux connaître l’homme der­rière l’œuvre, c’est aussi une réflexion pro­fonde sur la res­pon­sa­bi­lité d’un père quant au des­tin de son fils. Avec ce livre, où Lam­bert tient le rôle de Pierre Assou­line, ce der­nier donne un por­trait remar­quable de sen­si­bi­lité d’un homme à qui presque tout avait réussi.

Ce texte, pas­sion­nant, attrac­tif, mêlant His­toire et émo­tions, hom­mage et drame, est servi par une belle écriture.

serge per­raud

Pierre Assou­line, Tu seras un homme, mon fils, Folio n°6971, coll. “Lit­té­ra­ture contem­po­raine”, sep­tembre 2021, 336 p. – 8,10 €.