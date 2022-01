Joël Vernet, La nuit n’éteint jamais nos songes

Scherzo pater­nel

Si — comme beau­coup d’auteurs — Joël Ver­net retourne sur son passé pour y cher­cher la source de son écri­ture, c’est ici avec un sens par­ti­cu­lier de l’écriture.

Et ce, au nom du père trop tôt dis­paru pour l’enfant mais qui est demeuré non seule­ment le phare mais le fon­da­teur de l’existence comme de la poé­tique de son fils.

“En par­tant, mon père, sans le savoir, m’a trans­mis toute sa force, son génie d’homme invi­sible. J’ai tou­jours consi­déré que loin d’être banale, la vie ordi­naire était la plus haute vie, que nous n’en aurions pas d’autre. Qu’il fal­lait faire avec, et par­fois s’élever contre.” écrit le poète.

Le père dis­paru ne sera jamais une ombre mais la lumière. Depuis ses pre­miers livres, il est la poé­sie même. Et dans ces petits frag­ments sur­gissent comme des ins­tan­ta­nés, don­nant toute sa place à l’inattendu. De la vie.

Plutôt que régler ses comptes avec la mémoire, Joël Ver­net prouve que les sou­ve­nirs du père ne sont pas des cabi­nets d’amateurs.

En consé­quence, ses livres ne sont pas des Dies Irae mais des scher­zos peu­plés de chausse-trappes, de portes déro­bées et de phrases piégées.

jean-paul gavard perret

Joël Ver­net, La nuit n’éteint jamais nos songes, Lettres Vives, Cas­tel­latre di Casinca, 2021, 72 p. — 15,00 €.