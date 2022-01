David LaChapelle, Maschio Angioino (exposition)

Huma­nité et Covid

A Naples, LaCha­pelle pré­sente des néga­tifs pho­to­gra­phiques peints à la main les plus per­son­nels. Ils furent créés dans les années 1980 : l’artiste explo­rait les idées de la méta­phy­sique.

Ces œuvres sont mises en écho avec ses tra­vaux les plus récents où il revient à ses tech­niques pho­to­gra­phiques du début et où il fait tou­jours preuve de sa fas­ci­na­tion iro­nique pour le sublime et la spiritualité.

David LaCha­pelle per­met en consé­quence de décou­vrir des moments forts de son tra­vail pro­li­fique grâce à une enquête orga­ni­sée par Mario Mar­tin et Vit­to­ria Mai­noldi. Une sélec­tion de pho­to­gra­phies inédites des archives de l’artiste sont pré­sen­tées avec des chefs-d’œuvre.

L’artiste y montre sa repré­sen­ta­tion de l’humanité en cette période de Covid. Tout est ici sti­mu­lant et illustre le rôle majeur de l’artiste amé­ri­cain dans l’art du temps.

Son pro­pos se veut à rebours des entre­prises artis­tiques « autistes » qui se dés­in­té­ressent avec désin­vol­ture et arro­gance de la situa­tion où l’humanité se trouve prise.

Tel un nou­veau Dante, il cir­cule dans nos sous-mondes et ceux de nos incons­cients à tra­vers des figures emblé­ma­tiques détour­nées et trafiquées.

jean-paul gavard-perret

David LaCha­pelle, Maschio Angioino, Cas­tel Nuovo, Capella Pala­tina, du 8 décembre 2021 au 6 mars 2022.