Nathalie Perrin, Rimbaud, Rambo, Ramuz

Maison de l’être et tou­risme cultuel

Dans un livre éru­dit et drôle donc des plus brillants, Natha­lie Per­rin prouve pour­quoi cer­taines mai­sons d’écrivains sont pré­ser­vées et pas d’autres.

Ou encore “pour­quoi on fon­dait des villes sur la tombe d’un che­val mais on fai­sait dis­pa­raître les cendres des tyrans”.

Dans cette pers­pec­tive, l’auteure a dû remon­ter le temps avant de se concen­trer sur la fausse mai­son de Rim­baud dans un pays perdu où il est confondu avec Rambo et celle plus réelle de Ramuz dont les héri­tiers vou­laient se débar­ras­ser suite à des brouilles intes­tines.

D’un homme dis­paru, “qui écri­vait sur du papier avec une plume non rechar­geable”, il faut donc par­fois conser­ver les murs selon un culte qui n’est pas sans ambiguïté.

Le miracle qui fait vivre la mémoire de Rim­baud dans les Ardennes ou de Ramuz en Valais ne tient pas du hasard. Cette voca­tion entre­tient un lien très fort avec le concept de relique.

C’est en effet et pos­si­ble­ment un moyen de rani­mer la foi des admi­ra­teurs ou lec­teurs d’un écri­vain. Même si la plu­part de ceux qui se fendent d’un tel voyage n’ont jamais lu la moindre ligne des auteurs dont la mai­son est visitée.

Mais, moins que “la mai­son de l’être” chère à Bache­lard, cela pose sur­tout la ques­tion du sens et du rôle de tels bien patri­mo­niaux. Ce qui incite depuis des siècles à pré­ser­ver les lieux de la lit­té­ra­ture, voire à les sacra­li­ser, tient à de mul­tiples motifs dont — et pour une fois — le pécu­niaire n’est sans doute pas le pre­mier.

Cela tient à toute une idéo­lo­gie cultu­relle et poli­tique et à une poli­tique tou­ris­tique du territoire.

Tout compte fait, l’auteure devient un pré­texte, une sorte de Saint laïque à la manière de l’occident. Et pour preuve, avoue l’auteure : “Parmi les anec­dotes sur la grotte de Lourdes et l’évêque de Tarbes, je décou­vris l’adresse de La Muette, mai­son de Ramuz, à Pully.“

On com­prend mieux dès lors pour­quoi jusqu’aux Japo­nais la visitent.

jean-paul gavard-perret

Natha­lie Per­rin, Rim­baud, Rambo, Ramuz, art&fiction, Lau­sanne, coll. Sush Larry, 2022, 120 p. — 14,90 CHF.