Philippe Forest, Beaucoup de jours. D’après Ulysse de James Joyce

Tout le temps de l’histoire se trouve en une seule jour­née

Montaigne

Stephan Deda­lus, Leo­pold et Molly Bloom consti­tuent les héros de Ulysse, roman de la méta­mor­phose des styles entre autres via les mono­logues inté­rieurs, là où, rap­pelle Forest, il faut accep­ter de s’égarer. C’est un dédale comme l’est Dublin.

Rien n’y est a priori essen­tiel (dans les faits) mais tout est capi­tal (dans le lan­gage) en hom­mage impli­cite au jour où Joyce ren­con­tra Nora (sa futur épouse). Ce fut sa manière de la célé­brer sans en dire un moindre mot dans le roman.

Deda­lus le jeune poète cherche “quel est ce mot que tous les hommes savent” mais que tous ignorent. Ce pour­rait bien être le mot “amour” ‘biffé par Joyce. Mais pour Forest, c’est plu­tôt le der­nier mot du livre “Oui” que pro­nonce Molly, à demi-endormie et que cha­cun de nous recherche dans “Le silence, l’exil et la ruse” qui sont la patrie d’un tel livre et de ses mul­tiples ambi­va­lences sou­vent sati­riques.

Pour le cen­te­naire de sa publi­ca­tion, Forest lui rend — par la repu­bli­ca­tion de son essai accom­pa­gné d’une pré­face inédite — le plus beau salut. Il le mérite ne serait-ce qu’au nom des 20 000 heures de tra­vail qu’il néces­sita et pour cer­tains troubles men­taux dus à la fièvre de l’écriture.

“Tout le temps de l’histoire se trouve en une seule jour­née” écri­vit Mon­taigne. Et c’est le cas ici.

Dans ces 24 heures d’affabulation et de clés, le monde est par­fois caché — en une série de chausse-trappes — dans ce mot que Joyce se garda bien de pré­ci­ser en son jeu avec le lecteur.