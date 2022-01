François Corteggiani & Christophe Alvès, Lefranc – t.32 : “Les Juges intègres”

Les tra­fics d’œuvres d’art…

Le mar­ché de l’art est plus que flo­ris­sant ces der­nières années, les œuvres se ven­dant pour des mon­tants astro­no­miques. La ten­ta­tion est grande pour qui est capable de le faire, dans cet engoue­ment, de pla­cer quelques pièces sup­plé­men­taires. Mais cette ten­ta­tion n’est pas nou­velle et, par le passé, nombre d’artistes se sont livrés à cette dou­teuse mais juteuse acti­vité.

La pré­sente enquête du jour­na­liste se déroule donc dans le monde de la pein­ture avec ses prin­ci­paux inter­ve­nants, des faus­saires à ceux qui exploitent leurs capa­ci­tés. Le scé­na­riste donne, à tra­vers son récit, nombre d’éléments sur cet uni­vers, nombre d’informations sur la pein­ture fla­mande.



Dans la cathé­drale Saint-Bavon de Gand, un gar­dien qui ter­mine sa ronde est atta­qué par un voleur qui s’intéresse au polyp­tique L’Agneau mys­tique des Frères Van Eyck. Celui-ci res­sort, quelques temps après, avec un gros paquet et se rend vers son contact. La livrai­son effec­tuée, le voleur est abattu et son corps tombe dans la Lys.

À Paris, Guy Lefranc rejoint Méla­nie qui veut lui faire visi­ter une expo­si­tion de pein­ture fla­mande. Ces tableaux avaient été déro­bés pen­dant la Seconde Guerre mon­diale et retrou­vés par l’armée amé­ri­caine en 1945. Alors qu’ils par­courent la gale­rie, avec les com­men­taires de Méla­nie pas­sion­née par cette pein­ture, sur­git Marie Por­te­faix, conser­va­trice au Louvre. Elle clame que cette expo­si­tion est un scan­dale car… les tableaux sont tous faux !

Lefranc se retrouve embar­qué dans une affaire de contre­fa­çons qui défie le bon sens car pour­quoi, comme à Gand, voler des copies… De plus, pour­quoi voler à nou­veau le pan­neau Les Juges intègres ?

Sur les pas du héros, le scé­na­riste fait voya­ger de Gand à Paris, en Nor­man­die… Quel plai­sir de renouer une his­toire struc­tu­rée autour d’un thème solide, un récit infor­ma­tif avec ses car­touches expli­ca­tifs, des dia­logues étof­fés autre­ment qu’avec quelques ono­ma­to­pées. De plus, les textes à l’écriture en minus­cule rendent cette lec­ture attrayante.

On retrouve avec plai­sir quelques piliers de la série, du côté hon­nête comme mal­hon­nête et les décors de la fin des années 1950. Lorsqu’on évoque la Seconde Guerre mon­diale et les vols d’œuvres d’art, on trouve, bien sûr, Rose Vaillant avec son magni­fique et cou­ra­geux tra­vail qui a per­mis de sau­ver un nombre consi­dé­rable de tré­sors artis­tiques et les Monu­ments Men.

C’est Chris­tophe Alvès qui assure un des­sin mis en cou­leurs par Bona­ven­ture. De fac­ture clas­sique, s’inspirant des canons impo­sés pour la série, il donne une mise en images tra­di­tion­nelle, avec un résul­tat effi­cace et par­fai­te­ment maî­trisé.

Ce nou­vel opus des enquêtes de Lefranc, débu­tées le 21 mai 1952 dans le jour­nal Tin­tin, pro­pose un scé­na­rio effi­cace, docu­menté, mis en images selon les meilleurs canons de la BD franco-belge.

serge per­raud

Fran­çois Cor­teg­giani (scé­na­rio), Chris­tophe Alvès (des­sin) & Bona­ven­ture (cou­leurs), Lefranc — t.32 : Les Juges intègres, Cas­ter­man, novembre 2021, 56 p. – 11,95 €.