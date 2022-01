Avremo ancora l’occasione di ballare insieme (Federico Fellini / Daria Deflorian & Antonio Tagliarini)

Etre ou avoir été

La scène vide s’ouvre sur un grand pla­teau déli­mité, au fond, par un majes­tueux rideau, sur cha­cun des côtés, par un ves­tiaire. En com­pa­gnie d’un guide, nous visi­tons les stu­dios de tour­nage de Gin­ger et Fred.

Des visi­teurs s’isolent du groupe pour faire part de leurs propres sen­ti­ments. Ils engagent une réflexion sur le théâtre : on s’interroge sur la nature de la repré­sen­ta­tion et sur la danse.



Des pas, des mou­ve­ments sont esquis­sés, mais les ama­teurs de cho­ré­gra­phie res­tent sur leur faim, car il s’agit plu­tôt d’évoquer des figures que de les mon­trer. Ici, on sug­gère, on for­mule de façon ellip­tique la rela­tion à un passé qui ne cesse de nous échap­per plu­tôt que de retrou­ver l’essence d’une époque et de sen­ti­ments fon­da­teurs pour notre rap­port au spec­tacle afin de les faire revivre.

Le texte s’efforce d’élucider toutes les impres­sions que la nos­tal­gie sus­cite, ce qui ne laisse pas de dévi­ta­li­ser le pro­pos. Il en résulte une repré­sen­ta­tion vide, sem­blant tou­jours allé­guer qu’elle ne pro­cède que par pro­cu­ra­tion. Les recons­ti­tu­tions sont légères, fugaces, mais curieu­se­ment dia­phanes : les per­son­nages paraissent enfer­més dans le tro­pisme de leur mono­logue.

On assiste à une suite de confes­sions : chaque per­sonne, en se dési­gnant soi-même objet d’un spec­tacle, semble s’effacer der­rière ce passé qu’on ne par­vient pas à dépas­ser. Entre ques­tion­ne­ment scé­nique, exis­ten­tiel voire méta­phy­sique, l’investigation ne se décide pas. Les moments dont on parle ne sont qu’effleurés, comme s’ils ne pou­vaient que s’évanouir.

A force d’avoir été, ou finit par ne plus être.

chris­tophe giolito





Avremo ancora l’occasione di bal­lare insieme

Nous aurons encore l’occasion de dan­ser ensemble]

d’après Gin­ger & Fred de Fede­rico Fellini

un pro­jet de Daria Deflo­rian et Anto­nio Tagliarini

Avremo ancora l’occasione di bal­lare insieme © Andrea Pizzalis

En co-création et avec Fran­cesco Albe­rici, Mar­tina Badi­luzzi, Daria Deflo­rian, Monica Demuru, Anto­nio Taglia­rini et Ema­nuele Valenti.

Au théâtre de l’Odéon Ate­liers Ber­thier Ate­liers Ber­thier 1, rue André Suares 75017 Paris

Du 10 au 18 décembre 2021. Loca­tion www.theatre-odeon.eu 01 44 85 40 40.

Spec­tacle en ita­lien, sur­ti­tré en fran­çais, durée 1h40.

Avec le Fes­ti­val d’Automne à Paris.

Col­la­bo­ra­tion à la dra­ma­tur­gie, assis­ta­nat à la mise en scène, pho­tos et vidéos de scène Andrea Piz­za­lis ; col­la­bo­ra­tion artis­tique Atti­lio Scar­pel­lini ; lumière Gianni Sta­ro­poli, Giu­lia Pas­tore ; scé­no­gra­phie Paola Vil­lani ; son Ema­nuele Pon­te­corvo ;cos­tumes Metella Raboni.

Pro­duc­tion Asso­cia­zione cultu­rale A.D., Tea­tro di Roma – Tea­tro Nazio­nale, Emi­lia Roma­gna Tea­tro Fon­da­zione, Fon­da­zione Tea­tro Metas­ta­sio di Prato copro­duc­tion Comé­die de Genève, Odéon­Théâtre de l’Europe, Fes­ti­val d’Automne à Paris, Théâtre popu­laire romand – centre neu­châ­te­lois des arts vivants, Théâtre Garonne – scène euro­péenne et centre dra­ma­tique natio­nal Besan­çon Franche-Comté avec le sou­tien de Inter­reg France-Suisse 2014–2020, pro­gramme euro­péen de coopé­ra­tion trans­fron­ta­lière dans le cadre du pro­jet MP#3, et de Romaeu­ropa fes­ti­val avec le sou­tien de l’Institut cultu­rel ita­lien de Paris avec le Fes­ti­val d’Automne à Paris.