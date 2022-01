Gérard Bocholier, J’appelle depuis l’enfance

Lyrisme intime

Gérard Bocho­lier est de ceux qui donnent rendez-vous à ceux qu’ils furent. Et qui leur rendent bien. D’où les trois temps de ce livre d’émotions.

Tout y est néan­moins trop lisse dans le mer­veilleux même si c’est bien une telle enfance qui donna ses ailes à l’homme et au poète.

C’est d’elle et de ses pré­sences d’où tout part. Avec juste quelques petits accrocs : “Dans la grande chambre vide / J’entends des pas qui s’approchent / Est-ce un ange ou bien mon juge ?“

Mais cela est vite édul­coré dans un champ et un chant particuliers.

Tout ça ne mange pas de pain. C’est joli et tou­chant, pourrions-nous dire, là où l’enfance a tout fait en ses verts para­dis de la nature omni­pré­sente.

Le poète les cultive et ne cesse de saluer qui il fut.

Il devient un des plus mélan­co­liques en sa musique à la fois simple et riche mais dont très peu de se retient même si tout témoigne d’un lyrisme intime mais sans grand inté­rêt.

En effet, la fran­chise du poète ne se conteste jamais.

jean-paul gavard-perret

Gérard Bocho­lier, J’appelle depuis l’enfance, La Coopé­ra­tive, 2021, 144 p. — 16,00 €.