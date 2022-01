Tonino Benacquista, Porca miseria

Le départ maudit

Tonino Benac­quista nous ramène à une émi­gra­tion dont on ne parle plus : celles des Ita­liens. Elle fut pour­tant impor­tante dans les années cin­quante.

Désor­mais plus qu’assimilés, les Ita­liens d’alors connurent un ostra­cisme que d’autres popu­la­tions connaissent aujourd’hui.

L’auteur rap­pelle à bon escient com­bien il en coûte à ceux qui doivent s’exiler : “la rouiiiina, dont le sens est sans équi­voque : c’est l’émigration, le départ mau­dit, la faute ori­gi­nelle, la source de tous ses maux, la contra­riété suprême.” écrit l’auteur en repre­nant mots et maux de sa mère.

C’est en 1954, que la famille de l’auteur quitta l’Italie pour s’installer en ban­lieue pari­sienne. Ses parents ont vécu les affres du déra­ci­ne­ment. D’où ce récit plus qu’émouvant de “Tonino”, le petit der­nier d’une fratrie.

Il raconte ses luttes pour appri­voi­ser la langue fran­çaise. Il devint peu à peu un auto­di­dacte que l’écriture sauva du poids du réel.

Et dans le genre, c’est une réussite.

jean-paul gavard-perret

Tonino Benac­quista, Porca mise­ria, Gal­li­mard, col­lec­tion Blanche, Paris, 06 jan­vier 2022, 208 p. –17, 00 €.