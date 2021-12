Vanda Spengler, Origines

Fouiller les traces du passé

Sur tes pho­to­gra­phies, le sable laisse par­fois des grains. La viole de gambe du vent entame le rythme pour te faire dan­ser en libel­lule. La tête our­lée du membre viril de l’ogre annonça un prin­temps. Eau lente, bat­te­ment d’artères. Naquit l’amante.

Grappes de vigne dans ses paumes. Après une aussi longue absence, les corps s’accouplèrent et s’accordèrent à ce que les mots ne font pas. Pelles rou­lèrent en voiles de gambettes.

Dans tes cau­che­mars les plus sombres, l’ogre porte peau de bête et gour­din. Il l’eut pour cadeau un ven­dredi Saint. Tu t’es revue sou­dain en jupe à l’école. Avec un che­mi­sier ciel uni­forme et le diable dans ses our­lets.

Mais tu fouilles les traces du passé et l’impossible en tes pho­tos fait signe : tu l’épouses comme des reve­nants épousent leurs pas d’avant.

Ce que ton coffre fer­mait, ta ser­rure l’ouvre. Tu es allée tout de même por­ter le petit pot à ta Grand-mère. Au lit sous la coiffe. Cela se nom­mait museau. “Grandes dents” tu hur­las. Tu les vis dans ton ventre.

Un chas­seur te recon­nut. Il vou­lut te marier mais tu savais que les épou­sailles n’apprennent guère. Et même elles ignorent tout.

Ton incen­die cou­vait. Peu à peu, il dépasse la hau­teur des herbes. Ton corps danse ou joue. Tu touches à l’horizon qui brûle. Odeur de che­veux sur tes doigts. Y dansent les étoiles. Un dieu y noua son sexe. Un anneau en tomba.

En Méduse, tu offris tes lèvres trou­blantes en te dres­sant buste et bras ten­dus : à la fin, les Ori­gines du monde.

jean-paul gavard-perret

Vanda Spen­gler, Ori­gines, édi­tions de l’Oeil, Mon­treuil, 2021 — 10,00 €.