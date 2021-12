Pascal Quignard, L’amour la mer

Le manque suprême

“Tout homme, toute femme, qui assigne une fin à l’amour, n’aime pas. Tout être humain ou ani­mal qui fixe un but à l’amour, n’aime pas.” écrit Pas­cal Qui­gnard. Et de conclure un peu plus loin : “Dans l’étreinte Dieu et Je sont morts.“

Du moins, c’est l’idéal car cette richesse est non per­di­tion mais en perdition.

C’est pour­quoi les indi­vi­dus s’en pro­tègent. Ils pré­fèrent n’importe quoi d’autre : un foyer, une mai­son, un enfant, de l’or, une récom­pense, la répu­ta­tion, l’ascendant social, le che­val, la voi­ture, l’honneur, l’intégrité reli­gieuse, la pro­preté, la déli­ca­tesse de la nour­ri­ture, un groupe auquel ils n’appartiennent pas, la mère dans l’homme, le grand-père mater­nel dans la femme.

Bref, ils recherchent la culture, la vir­tuo­sité, le cou­rage, l’expérience, la fierté, le savoir, C’est dire com­bien ils se trompent. C’est aussi vieux que le monde Et il ne se refait pas.

Appa­rem­ment placé sous le signe de divers écla­te­ments, le roman de Pas­cal Qui­gnard, d’une très grande unité, relève d’un prin­cipe ana­lo­gique remar­quable. Certes, l’écrivain trans­porte constam­ment son lec­teur dans un espace inat­tendu, non pré­paré par ce qui pré­cède, mais tou­jours, l’ici et main­te­nant de son dis­cours nous ramène vers l’ailleurs et le jadis d’une expé­rience pre­mière.

Sa poé­tique du dépla­ce­ment obéit à un même geste de l’esprit, une direc­tion de la pen­sée dont il a fait sa signa­ture : remon­ter le temps, recher­cher « le perdu », sai­sir la plé­ni­tude à jamais bri­sée. Il en est ainsi pour tout. La musique et les arts, la lec­ture et l’écriture, la parole et le silence, les ter­reurs et les désirs, notre vie dans ses moments essen­tiels, la nais­sance, la sexua­lité et la mort sont sou­mis à la même métho­do­lo­gie ques­tion­nante, comme autant de par­ties fon­da­men­tales d’une même anthro­po­lo­gie lit­té­raire. Il en va de même pour l’amour.

Sa ques­tion chez Qui­gnard ne sau­rait être légère. Elle est essen­tielle, pre­mière, pri­mi­tive : l’amour reste à ce titre ana­chro­nique. Mais c’est aussi la “vie secrète” pour reprendre un des titres de l’auteur. L’amour est lié au perdu ou à l’origine. C’est le manque suprême. Et une souf­france dont l’origine est une béa­ti­tude, une fusion qui se ter­mine en divi­sion

Pas­cal Qui­gnard, l’approche une fois de plus selon sa méthode d’investigation, sa conquête intel­lec­tuelle, ses créa­tions lexi­cales et sa vision de la fic­tion. Pla­çant le sen­ti­ment amou­reux dans son anthro­po­lo­gie per­son­nelle, l’auteur tient à en sou­li­gner la cou­pure avec les liens com­mu­nau­taires comme avec soi-même.

jean-paul gavard-perret

Pas­cal Qui­gnard, L’amour la mer, Gal­li­mard, col­lec­tion Blanche, Paris, publi­ca­tion le 6 jan­vier 2022, 400 p. — 22,00 €.