Rodolphe & Christophe Dubois, Terre — t.02 : “Retour au Jupiter”

Dans un imbro­glio spatio-temporel…

Rodolphe pro­pose un feu d’artifice de déca­lages, de para­doxes spatio-temporels, pla­çant tour à tour ses per­son­nages face à ces phé­no­mènes, les confron­tant à d’étranges situa­tions décou­lant de ces mani­fes­ta­tions. Paral­lè­le­ment, scé­na­riste et des­si­na­teur pro­posent une pla­nète bien chan­gée par rap­port à celle quit­tée par les pas­sa­gers du Jupi­ter et à celle que nous connais­sons avec une faune et une flore bien dif­fé­rentes.

Des humains, ayant retrouvé un sem­blant de vie sociale, sont reve­nus à un temps où la tech­no­lo­gie res­tait bal­bu­tiante quand tous les appa­reils sophis­ti­qués ont épuisé leur éner­gie. Cepen­dant, per­dure tou­jours ce besoin d’une cer­taine croyance, d’une reli­gion et l’Ordre de la Courbe a survécu.

Les nau­fra­gés de l’espace sont reve­nus sur leur pla­nète d’origine, la Terre, une Terre bien dif­fé­rente de celle qu’ils ont quit­tée. Un acci­dent a séparé Beth et Man­dor du reste de l’équipe d’exploration. Ces der­niers décident de lon­ger le fleuve pour retrou­ver leurs deux com­pa­gnons. Alors qu’ils dorment, une nuée de gros papillons enva­hit leur bivouac. C’est en ral­lu­mant le feu du bois qu’ils les chassent, bien que ces ani­maux ne sem­blaient pas agres­sifs.

Alors qu’ils tra­versent une futaie, des fruits éclatent libé­rant des spores anesthésiantes.

Ailleurs, quelque part, Beth et Man­dor émergent du som­meil sous l’impulsion télé­pa­thique de ces deux étranges chats qui les accom­pagnent depuis quelques temps. Ceux-ci ont perçu un dan­ger qui se maté­ria­lise sous la forme de chiens au corps méca­nique. Les chats les font fuir. Beth et Man­dor conti­nue leur pro­gres­sion vers l’épave du Jupi­ter, une épave qui semble vieille de plu­sieurs siècles, enva­hie de végé­taux. Ils en apprennent une peu plus de leurs petits com­pa­gnons.

Pen­dant ce temps, le reste de l’équipe se réveille dans des cages de fer pen­dues dans le vide. Un homme est enfermé depuis des années, mais il dit être le capi­taine Edmond Swipt. Il fai­sait par­tie de l’équipage du Jupiter…

Rodolphe joue magni­fi­que­ment de ces déca­lages tem­po­rels, entre­mê­lant passé et pré­sent, temps récent et époque ancienne, faits et évé­ne­ments dys­fonc­tion­nels. Son scé­na­rio laisse une large place à l’action dans un cadre de science-fiction. En effet, les évé­ne­ments se bous­culent et les révé­la­tions fusent, s’entrecroisent dans un récit attrac­tif jusqu’à une chute remar­quable qui fait attendre le troi­sième tome avec impa­tience.

Une impa­tience qu’il va fal­loir tem­pé­rer, l’éditeur annon­çant sa paru­tion en novembre 2022.

Le gra­phisme est assuré, et de quelle manière !, par Chris­tophe Dubois. Celui-ci réa­lise un des­sin réa­liste pour les per­son­nages, mais ima­gine des décors inno­vants, une faune et une flore nova­trices. Il pro­pose des vues inac­cou­tu­mées, des décors du plus bel effet, n’hésitant pas à prendre des axes de vues peu cou­rants, des pers­pec­tives, des plon­gées, depuis les cages, à don­ner le ver­tige.

Un cahier de onze pages inti­tulé Feli­nae Mys­te­rium pro­pose des planches superbes d’un peintre ani­ma­lier W. Stuy­ve­san qui a tra­vaillé pour le Pr. J.K. Robinson.

Cette série mobi­lise l’attention depuis les pre­mières pages du pre­mier album. Mais le duo d’auteurs, avec ce tome, se sur­passe tant pour une intrigue cap­ti­vante que pour un gra­phisme qui enchante le regard.

serge per­raud

Rodolphe (scé­na­rio) & Chris­tophe Dubois (des­sin et cou­leur), Terre — t.02 : Retour au Jupi­ter, Édi­tions Daniel Maghen, novembre 2021, 72 p. – 16,00 €.