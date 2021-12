Hans Erich Nossack, L’Effondrement

Les ruines de Hambourg

Dans L’Effondrement, Hans Erich Nos­sack raconte les consé­quences de “l’opération Gomorrhe”.

Elle est le fait des Alliés et a pour but la des­truc­tion du port et de la ville alle­mande de Ham­bourg : 350 000 habi­ta­tions seront détruites et près d’un mil­lion de civils sans abri.

En consé­quence, depuis la ban­lieue de la cité, rien ne peut plus s’observer au-delà.

Tout comme le navi­ga­teur au milieu de l’océan de décombres, l’écrivain ne voit que cet hori­zon visuel.

Reste la menace de pré­sences inquié­tantes : celles des figures du chaos et de la mons­truo­sité subie.

Les deux raniment la vision exté­rieure des pro­fon­deurs de l’horreur.

Car, dans leur fuite, les êtres ne se joignent pas, ne s’unissent pas : ils gisent dans leur vide et désar­roi.

Et ce, dans l’effacement de leur ville qui n’a plus que la téné­breuse pré­sence du gouffre.

jean-paul gavard-perret

Hans Erich Nos­sack, L’Effondrement, tra­duc­tion Jean-Pierre Boyer, Silke Hass, Héros Limite, Genève, 2021, 80 p. — 16,00 € / 22.40 chf