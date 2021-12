Éric Giacometti & Philippe Francq, Largo Winch – t.23 : “La Frontière de la nuit”

Après la Terre, l’Espace…

Avec ce dip­tyque, Éric Gia­co­metti se trans­forme en mana­ger d’une mul­ti­na­tio­nale qui décide de s’intéresser à la nou­velle éco­no­mie qu’est Inter­net, le spa­tial, le luxe, alors que son empire est basé sur le pétrole, les mines, les car­gos, tous des domaines très pol­luants. L’intrigue se déroule selon deux axes, l’un éco­no­mique avec les nou­velles orien­ta­tions, les nou­veaux défis aux­quels sont confron­tés les diri­geants et l’autre cri­mi­nel avec une équipe de tueurs qui veulent s’emparer de docu­ments.

Et ces tueurs n’hésitent pas à s’en prendre à tous ceux qui gênent leur tra­jec­toire, y com­pris les per­son­nages principaux.

Largo Winch émerge d’un état d’inconscience pour consta­ter qu’il est dans l’espace, dans un engin en com­pa­gnie de seuls man­ne­quins.

Wal­ter est pour­suivi dans les locaux d’une entre­prise. Il peut télé­pho­ner à Iana, la met­tant en garde contre un grand dan­ger, avant d’être rat­trapé. Enfermé dans une chambre de tests acous­tiques, la dou­leur est telle qu’il livre les infor­ma­tions que ses tor­tion­naires veulent avoir. Puis, ils le tuent.

Alors qu’il est à Londres, échouant dans sa quête de pré­sence fémi­nine, Simon est appelé pour se rendre en Indo­né­sie. Là, il retrouve Largo et Silky, gri­més pour visi­ter inco­gnito un site d’extraction d’étain. Largo est scan­da­lisé par ce qu’il découvre : pol­lu­tion, exploi­ta­tion des enfants, un cloaque à ciel ouvert… Il licen­cie bru­ta­le­ment le direc­teur et fait pla­cer les petits tra­vailleurs dans la Fon­da­tion pour l’enfance située tout près.

En Cali­for­nie, Jarod et Deme­tria Mans­kind ter­minent la démons­tra­tion d’un engin révo­lu­tion­naire pour le vol indi­vi­duel. Ils forment un couple d’avant-garde, consi­dé­rant Largo comme un gar­dien de musée de l’ancienne éco­no­mie. Or, celui-ci veut se lan­cer dans de nou­velles stra­té­gies. Il réor­ga­nise son équipe. Il est amené à croi­ser alors la route de ce couple.

Dans l’ombre, des tueurs agissent effi­ca­ce­ment avec un but bien mystérieux.

Éric Gia­co­metti déve­loppe des argu­ments éco­no­miques fort inté­res­sants autour de la conquête spa­tiale, ce qui semble être le futur Eldo­rado des diri­geants de mul­ti­na­tio­nales. La Terre n’est plus suf­fi­sam­ment pro­met­teuse de pro­fits. Mais il décrit, dans ce contexte ce que de tels pro­jets demandent comme inves­tis­se­ments, la course aux mine­rais de pointe pour faire fonc­tion­ner ces nou­velles tech­no­lo­gies. Le scé­na­riste a pris des avis éclai­rés pour struc­tu­rer et don­ner véra­cité à son récit avec Jean-François Cler­voy, ingé­nieur, spa­tio­naute, avec Robert Car­pen­tier, direc­teur chez Tha­lès Ale­nia Space. Le choix du titre ne doit rien au hasard.

Si l’action consti­tue le moteur de l’intrigue, les don­nées éco­no­miques sont pas­sion­nantes et l’humour est très pré­sent avec des répar­ties per­cu­tantes au pos­sible dans les dialogues.

C’est, bien sûr, Phi­lippe Francq qui assure une large part du gra­phisme avec son des­sin inimi­table, ses traits légers, cette manière très per­son­nelle de pré­sen­ter des per­son­nages à la fois de manière très réa­liste et quelque peu idéa­li­sée tant ils sont par­faits dans leur phy­sique. Les femmes sont majes­tueuses et d’une beauté éthé­rée, et les hommes pré­sentent des sil­houettes spor­tives. Les détails sont pré­cis et c’est tou­jours un grand plai­sir de contem­pler ses décors.

Ce nou­vel opus de la série marque une belle évo­lu­tion dans la vie du héros avec un scé­na­rio tiré au cor­deau et tou­jours aussi brillam­ment illustré.

serge per­raud

Éric Gia­co­metti (scé­na­rio), Phi­lippe Francq (des­sin et cou­leurs) & Ber­trand Denou­let (cou­leurs), Largo Winch – t.23 : La Fron­tière de la nuit, Dupuis, novembre 2021, 48 p. – 14,95 €.