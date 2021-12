Rien de plus extra­or­di­naire que la réalité

La pho­to­graphe amé­ri­caine dite de repor­tage décé­dée en 2015 disait qu’ “il n’y a rien de plus extra­or­di­naire que la réa­lité”.

Et pour le prou­ver, elle a concen­tré son regard sur dif­fé­rents types d’exclus ou de marginaux.

Mary Ellen se fit connaître dès les années 60 par son repor­tage en noir et blanc sur les dro­gués à Londres. Depuis, tous ses por­traits sont aussi spec­ta­cu­laires qu’empathiques et cultivent tou­jours une sorte de dra­ma­ti­sa­tion.

Sa série anglaise lui ouvrit les portes de Life, Vogue, Vanity Fair et elle rejoint Mag­num avant de créer sa propre agence.

Pour pho­to­gra­phier ses modèles, elle prend le temps de vivre avec eux : cirque, hôpi­tal psy­chia­trique, ranchs désaf­fec­tés des déserts cali­for­niens.

Ou encore Falk­land Road, quar­tier chaud des pros­ti­tuées de Bombay.

Ce qui pour­rait sem­bler gro­tesque devient sublime de jour et de nuit là où, par son art, la pho­to­graphe découvre sa seule rai­son de vibrer à l’unisson d’un monde caressé de manière inci­sive afin qu’il ne demeure plus caché et auquel elle empreinte la force et le courage.

jean-paul gavard-perret

Mary Ellen Mark, Alike, My Friends, Huxley-Parlour, Londres, de 19 jan­vier au 12 février 2022.