Le Horla (Guy de Maupassant / Frédéric Gray)

La rai­son dans les méandres de l’irrationnel

On entend de nom­breux bruits tout juste per­cep­tibles dans le noir. Le nar­ra­teur appa­raît dans un cadre, serein, sou­riant, décri­vant le pay­sage de sa mai­son d’enfance. Le pro­pos appa­raît d’abord comme un jour­nal de souf­france, égre­nant chaque jour son lot de soup­çons de patho­lo­gies, ini­tia­le­ment menues. L’espace scé­nique est indif­fé­ren­cié, ponc­tué de cadres qui per­mettent de sym­bo­li­ser la noto­riété, le som­meil, les dépla­ce­ments, sans doute l’enfermement.

Même lorsque la rai­son sombre, elle pro­pose une vision théo­rique de son délire, expo­sant presque une sys­té­ma­ti­cité dia­bo­lique, elle s’efforce de rendre compte de la sug­ges­tion, de la pos­ses­sion à laquelle est en proie l’auteur, et qui ne maque pas d’agiter les consciences à la fin du XIXème siècle, confi­nant par­fois avec une sorte de mys­ti­cisme démoniaque.

La mise en scène est un peu démons­tra­tive : elle fait le choix d’expliciter les expé­riences déli­rantes ou spi­rites évo­quées par Mau­pas­sant. Guillaume Mar­chand joue de façon appli­quée, assez effi­cace, il par­vient à incar­ner la luci­dité névro­tique jusqu’à confi­ner à la bipo­la­rité. Il montre phy­si­que­ment les ater­moie­ments d’une conscience sou­mise à sa propre emprise. On assiste aux oscil­la­tions d’une auto-inspection qui ren­contre ses propres limites et conduit à objec­ti­ver ses propres angoisses.

Au lieu de mon­trer l’assombrissement d’une conscience en per­di­tion, Fré­dé­ric Gray met en valeur une volonté ratio­na­liste aux prises avec la recherche des causes de ce qui est réel et de ce qui, invi­sible, se mani­feste indé­pen­dam­ment de notre volonté. Pro­po­sant une lec­ture qui ose le para­doxe de mon­trer la ratio­na­lité en per­di­tion : jusqu’aux ultimes ten­ta­tives déses­pé­rées faites par l’anti-héros que nous accom­pa­gnons, tout s’inscrit dans l’ordre d’une jus­ti­fi­ca­tion forcenée.

voir la bande-annonce

chris­tophe giolito

Le Horla

de Guy de Maupassant

mise en scène Fré­dé­ric Gray

Avec Guillaume Mar­chand, Oli­vier Troyon, en alter­nance avec Fré­dé­ric Gray.

A la Folie Théâtre, 6, rue de la Folie Méri­court, 75011 PARIS.

http://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=376

Réser­va­tions 01 43 55 14 80

Du 11 novembre 2021 au 30 jan­vier 2022

Jeudi à 19h30, samedi à 18h et dimanche à 16h30

Repré­sen­ta­tion excep­tion­nelle le 31 décembre 2021 à 18h

Relâches les 24, 25 décembre 2021 et le 1er jan­vier 2022

Repré­sen­ta­tions sco­laires :

Le ven­dredi 21 jan­vier 2022 à 10h30 et 14h30