Audrey Hepburn, l’icona infelice: un documentario racconta gli splendori e i dolori della star (Audrey Hepburn, l’icône malheureuse : un documentaire raconte les splendeurs et les douleurs de la star)

La Repub­blica / Spettacoli

Audrey Hep­burn, l’icona infe­lice: un docu­men­ta­rio rac­conta gli splen­dori e i dolori della star

Il 25 dicembre su Sky Docu­men­ta­ries la vita, con docu­menti inediti, di una delle attrici più popo­lari e amate della sto­ria del cinema

25 DICEMBRE 2021

Una delle attrici più amate della sto­ria del cinema, per il talento, la bel­lezza unica e fuori dagli schemi che l’hanno resa un’icona e le hanno fatto vin­cere il primo Oscar a soli 24 anni. Ma chi era la vera Audrey Hep­burn ?

Mal­nu­trita da bam­bina, abban­do­nata da suo padre e cres­ciuta sotto l’occupazione nazista in Olanda, Hep­burn ha affron­tato per tutta la vita una bat­ta­glia con i traumi vis­suti in gio­ventù.

La sua sto­ria è rac­con­tata in Audrey, il docu­men­ta­rio diretto da Helena Coan, in prima visione il 25 dicembre alle 21.15 su Sky Docu­men­ta­ries (canali 122 e 402 di Sky): non solo la car­riera dell’attrice ma anche e soprat­tutto la donna e le sue istan­ta­nee di vita, vis­suta non sempre felicemente.

Dal film emerge una per­so­na­lità com­plessa, che univa fra­gi­lità e forza, un’artista che voleva soprat­tutto essere amata e che, nonos­tante la popo­la­rità, incon­trò diverse delu­sioni affet­tive.

Alla fine della sua car­riera, Audrey ha saputo tro­vare la pace inter­iore, usando la sua popo­la­rità come ambas­cia­trice glo­bale per l’UNICEF e com­piendo così un cer­chio nella pro­pria sto­ria per­so­nale : prima vit­tima di guerra, poi fonte di sol­lievo per milioni di persone.

Il film è com­posto da un mix di rare regis­tra­zioni d’archivio con la voce della stessa Hep­burn, inter­viste ad amici e fami­liari e sequenze di danza, il primo e grande amore dell’attrice, nelle quali Audrey è inter­pre­tata nei diversi momenti della sua vita da Fran­cesca Hay­ward (prima bal­le­rina del Royal Bal­let) che ha la parte di Audrey all’apice della sua car­riera, e Ales­san­dra Ferri (una delle 13 dan­za­trici ad avere otte­nuto il titolo di “prima bal­le­rina asso­luta”) che è invece Audrey nei suoi ultimi anni di vita.

—-

tra­duc­tion :

Audrey Hep­burn, l’icône mal­heu­reuse : un docu­men­taire raconte les splen­deurs et les dou­leurs de la star

Le 25 décembre sur Sky Docu­men­ta­ries la vie, avec des docu­ments inédits, d’une des actrices les plus popu­laires et les plus aimées de l’histoire du cinéma

Le 25 décembre 2021

Une des actrices les plus aimées de l’histoire du cinéma, pour son talent, sa beauté unique et hors des sen­tiers bat­tus qui en ont fait une icône et lui ont valu son pre­mier Oscar à seule­ment 24 ans. Mais qui était la vraie Audrey Hep­burn ?

Enfant mal nour­rie, aban­don­née par son père et éle­vée sous l’occupation nazie en Hol­lande, Hep­burn a fait face toute sa vie à une bataille avec les trau­ma­tismes vécus dans sa jeu­nesse.

Son his­toire est racon­tée dans “Audrey”, le docu­men­taire réa­lisé par Helena Coan, dif­fusé pour la pre­mière fois le 25 décembre à 21h15 sur Sky Docu­men­taires (chaînes 122 et 402 de Sky) : non seule­ment la car­rière de l’actrice mais aussi et sur­tout la femme et ses ins­tan­ta­nés de vie, une vie qui n’a pas tou­jours été vécue heureusement.

Du film émerge une per­son­na­lité com­plexe, qui unis­sait fra­gi­lité et force, une artiste qui vou­lait sur­tout être aimée et qui, mal­gré sa popu­la­rité, ren­con­tra plu­sieurs décep­tions affec­tives. À la fin de sa car­rière, Audrey a su trou­ver la paix inté­rieure, en uti­li­sant sa popu­la­rité comme ambas­sa­drice mon­diale pour l’UNICEF et en accom­plis­sant ainsi un cercle avec son his­toire per­son­nelle : d’abord vic­time de la guerre, puis source de sou­la­ge­ment pour des mil­lions de personnes.

Le film est com­posé d’un mélange d’enregistrements d’archives rares avec la voix de la même Hep­burn, des inter­views d’amis et de la famille et des séquences de danse, le pre­mier et le grand amour de l’actrice. Audrey y est inter­pré­tée dans les dif­fé­rents moments de sa vie par Fran­cesca Hay­ward (pre­mière dan­seuse du Royal Bal­let) qui a le rôle d’Audrey au som­met de sa car­rière, et Ales­san­dra Ferri (l’une des 13 dan­seuses à avoir obtenu le titre de “pre­mière dan­seuse abso­lue”) qui est au contraire Audrey dans ses der­nières années de vie.

fre­de­ric grolleau

source : La Repub­blica / Spettacoli