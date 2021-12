Ulrich Vogl, Cutting the Sky with Scissors

Atti­rer les regardeurs

Cette publi­ca­tion donne un aperçu com­plet de la pra­tique artis­tique actuelle d’Ulrich Vogl. Le point de départ de son tra­vail est sa fas­ci­na­tion pour les objets et les lieux du quo­ti­dien, leurs his­toires et leurs tona­li­tés.

L’artiste les intègre inchan­gées ou les remo­dèle et ne les laisse que comme références.

L’artiste appré­cie le carac­tère expé­ri­men­tal et ouvert du des­sin. Mais il expé­ri­mente aussi dif­fé­rents concepts du temps, la nature chan­geante des objets, l’utilisation des maté­riaux quo­ti­diens et l’interaction phy­sique avec les gens et avec l’espace. Depuis trois ans, il tra­vaille avec des miroirs, leurs reflets et des des­sins sur verre.

À d’autres occa­sions, il des­sine direc­te­ment sur un mur, un esca­la­tor, des boîtes trou­vées, etc. Cer­tains sup­ports sont dra­ma­tiques et bruyants, inten­tion­nel­le­ment parce que c’est ce que les gens attendent le moins du des­sin. D’autres sont très simples et calmes et peuvent avoir une nuance solennelle.

Beau­coup sont joueurs afin, d’attirer les regar­deurs et leur don­ner la pos­si­bi­lité d’interagir avec l’œuvre et, par consé­quent, de créer un niveau de plai­sir pour Vogl. Cer­taines pièces sont mobiles, d’autres fonc­tionnent avec des ombres, du son et des pro­jec­tions en révé­lant leur mode de pro­duc­tion.

Ils s’inscrivent tou­jours dans un pro­ces­sus ludique, expé­ri­men­tal et concep­tuel, au terme duquel se trouve une œuvre réduite à l’essentiel.

jean-paul gavard-perret

Ulrich Vogl, Cut­ting the Sky with Scis­sors, Hatje Cantz, 2021, 224 p. - 38,00 €.