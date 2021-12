Francisco Zizola, In the Same Boat

L’hor­reur du silence

Fran­cisco Zizola, membre fon­da­teur de l’agence Noor Images, est un pho­to­graphe ita­lien qui tente de mon­trer les atro­ci­tés du monde.

A l’horreur des faits, s’ajoute l’horreur du silence.

En 2015, Fran­cisco Zizola était à bord du Bour­bon Argos et avec une équipe de Méde­cins sans fron­tières pour docu­men­ter le sau­ve­tage de plus de trois mille migrants.

Les auto­ri­tés gou­ver­ne­men­tales qui gèrent les urgences en mer (garde-côtes ita­liens, mal­tais et libyens) avaient réagi aux alarmes conti­nues avec envi­ron 20 heures de retard et les navires mar­chands qui avaient entendu les mes­sages et se trou­vaient à proxi­mité n’avaient pas osé une approche afin de ne pas ris­quer la sai­sie du navire par les autorités.

Depuis que le gou­ver­ne­ment ita­lien a mis fin à l’opération de recherche et de sau­ve­tage appe­lée Mare Nos­trum en 2016, les plus grandes tra­gé­dies de l’histoire mari­time se sont pro­duites en Médi­ter­ra­née.

Des mil­liers d’êtres humains sont aban­don­nés à la noyade ou aux mains des res­pon­sables des garde-côtes libyens payés par les gou­ver­ne­ments occi­den­taux pour décou­ra­ger les départs et rame­ner les migrants pris en mer.

C’est contre ces pou­voirs ins­ti­tu­tion­nels qui ont mis en place une énorme opé­ra­tion de dés­in­for­ma­tion que le pho­to­graphe ita­lien témoigne avec force et sans pathos. Les images dans leur réa­lisme parlent d’elles-mêmes.

Elles prouvent que l’Europe tourne la tête de l’autre coté et ne fait rien pour aider les êtres humains dont le seul “défaut” est d’essayer de ten­ter de sur­vivre au désert éco­no­mique et cultu­rel dans lequel l’Occident a trans­formé le monde.

jean-paul gavard-perret

Fran­cisco Zizola, In the Same Boat, 2021.