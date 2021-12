Raymond Federman, Quitte ou double

Tour de force espiègle

Modèle de la « sur­fic­tion » feder­ma­nienne, Quitte ou double met en place deux pos­tures nar­ra­tives. Le nar­ra­teur veut relate faits et gestes d’un jeune homme juif sem­blable et plus que frère.

Pour cela, il a décidé à s’enfermer 365 jours pour écrire une année de sa vie.

Il est arrivé en Amé­rique au len­de­main de la Seconde Guerre mon­diale. Il a quitté la France pour l’Amérique, “the land of oppor­tu­ni­ties”, grâce aux finances de son oncle, qui lui-même était parti pour l’Amérique face aux nazis. Ray­mond Feder­man com­pose un texte tour à tour amu­sant et déses­pé­rant, où nouilles, papier toi­lette, pâte den­ti­frice, métro et chaus­sette pleine de dol­lars deviennent les pierres de touche de la décou­verte de nou­veaux conti­nents : l’Amérique, et la littérature.

D’où ce roman mul­ti­forme entre le “je” et le “tu” en fei­gnant que l’un est chantre et l’autre lutrin ou lutin sorti de diverses affres et qui contemple le pré­sent empê­tré dans la glu du passé.

Le tout par explo­ra­tion de la langue là où tout se déplace dans ce tour de force espiègle et étincelant.

jean-paul gavard-perret

Ray­mond Feder­man, Quitte ou double, Leo Scheer, Paris, 2004 — 21,00 €.