Nathalie Quintane, J’adore apprendre plein de choses

La désa­gré­ga­tion de l’Education nationale

Dérou­tant, sous des dehors comiques, ce livre est cruel pour l’institution sco­laire. Il com­plète Un ham­ster à l’école (La Fabrique) et La cava­lière (P.O.L.) sur le même sujet.

Seul ce der­nier fut un pro­jet à part entière dès l’origine. Les deux autres ont long­temps été confon­dus sous formes de frag­ments écrits sans objec­tif pré­cis avant que l’auteure les orchestre.

J’adore apprendre plein de choses a été publié par un jeune édi­teur (Clé­ment Bou­din) qui n’avait alors publié qu’un livre de Pierre Alferi. La plu­part des textes de J’adore ont été déclen­chés par des phrases d’experts, de spé­cia­listes de l’éducation, cueilli0se à la radio ou dans des dis­cours.

Tous estiment que ça va mal et ils ont bien des conseils à prodiguer.

Se retrouvent par exemple des phrases d’Alain Fin­kiel­kraut et de Jean-Michel Blan­quer, qui four­nit le titre du livre. Celui-ci se pré­sente en une suite de courts cha­pitres. Ils illus­trent des situa­tions vécues par le corps ensei­gnant. Elles se déve­loppent sous forme de dia­logues plus ou moins déjan­tés. Il y a la des his­toires sar­cas­tiques plus que des leçons de morale décli­nistes ou conspi­ra­tion­nistes.

Et ce livre de cruauté tourne au jeu de mas­sacre moins contre des per­sonnes que des idéo­lo­gies plus ou moins fre­la­tées ou conve­nues de l’époque. Elles tournent ici au délire.

L’auteure ne pré­tend en rien faire com­prendre le métier d’enseignant. Elle opte pour la farce faite à notre temps, à notre époque. Elle se moque pour ne pas pleu­rer mais il ne faut pas trop la prendre au sérieux même lorsqu’elle aborde la dis­ci­pline, cette han­tise des ensei­gnants mais sur­tout des pou­voirs. Et Quin­tane de pré­ci­ser aux lec­trices et lec­teurs pour qui est conçu ce livre : un ins­pec­teur de l’éducation natio­nale.

Preuve que c’est une blague sérieuse pour mettre les rieurs de son côté.

S’y mêlent la pré­ten­tion et la bêtise de pro­pos de for­ma­teurs à l’usage des ensei­gnants. Par leur entre­mise, l’Etat des­sine déjà la fin pro­gres­sive du ser­vice public de l’Education natio­nale, ou sa désa­gré­ga­tion afin que les parents, dès qu’ils ont un peu d’argent, aillent mettre leurs enfants ailleurs. Et l’auteure de res­tau­rer la dic­tée, l’histoire et le poème dans une oeuvre dont le décousu appa­rent devient un mon­tage en “cuts” ponc­tué d’extraits de dic­tées pré­le­vées dans des Annales, des Annales du Bre­vet des Col­lèges.

Si bien que la farce se trans­forme en docu­ment para-historique aux “res­tau­ra­tions” sarcastiques.

jean-paul gavard-perret

Natha­lie Quin­tane, J’adore apprendre plein de choses, édi­tions Hourra, 2021.