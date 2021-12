Frédéric Grolleau, De l’écran à l’écrit. Enseigner la philosophie par le cinéma

Frédé­ric Grol­leau, De l’écran à l’écrit. Ensei­gner la phi­lo­so­phie par le cinéma

Alter­nant séquences ciné­ma­to­gra­phiques et extraits de grands textes qui vont de Pla­ton jusqu’à Sartre, ce cata­logue de res­sources pro­pose 52 cha­pitres d’analyses et d’exercices de phi­lo­so­phie géné­rale basés sur autant de films.

Répon­dant aux pro­fes­seurs qui ne savent plus com­ment inté­res­ser leurs élèves à cette dis­ci­pline, Fré­dé­ric Grol­leau pro­pose de mettre le cinéma au ser­vice de l’enseignement de la phi­lo­so­phie.

Sou­li­gnant les rela­tions entre récits fil­miques et notions du pro­gramme, il décrit des méthodes éprou­vées de mise en pra­tique du cinéma dans la conduite de la classe.

Ni réflexion géné­rale sur le rap­port entre la phi­lo­so­phie et le cinéma (on sait que la caverne de Pla­ton pré­fi­gure les salles obs­cures) ni antho­lo­gie d’analyses fil­miques, l’ouvrage détaille les façons d’utiliser le cinéma et pré­sente des films effec­ti­ve­ment exploi­tés en cours.

L’ensemble est illus­tré de tra­vaux d’élèves (devoirs écrits et trans­crip­tions d’interventions orales) qui donnent une idée des résul­tats qu’il est ainsi pos­sible d’atteindre.

Fré­dé­ric Grol­leau, De l’écran à l’écrit. Ensei­gner la phi­lo­so­phie par le cinéma, éd. Lambert-Lucas, coll. Didac-philo, 21 décembre 2021 — 24, 00 €.