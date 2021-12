Tom Poelmans, Next time you see me, it won’t be me (exposition)

Qui nous jouons

Tom Poel­mans pré­sen­tera une nou­velle série de pein­tures et d’œuvres sur papier. Elles ont comme ori­gine tou­jours le même doute. Lorsqu’il com­mence à peindre, il est envahi par l’idée plu­tôt inno­cente et spon­ta­née qu’il peut peindre libre­ment ce qu’il veut, à tra­vers ses coups de pin­ceau flot­tants sur la toile.

Mais chaque fois ses créa­tions se heurtent à cette illu­sion du libre arbitre qu’il reven­dique lui-même et qui rend le tableau final plus dif­fé­rent qu’il espé­rait et peut-être plus com­plexe aussi lors d’un tel combat.

Le pro­ces­sus com­mence par un des­sin et se ter­mine par une image pic­tu­rale impré­vi­sible sou­vent oni­rique et riche en sym­boles, allé­go­ries et méta­phores. Le tout dans un humour par­ti­cu­lier qui fait du peintre un digne suc­ces­seur autant des (faux) naïfs que des sur­réa­listes belges.

Et ce, au moment même où il conduit vers la psy­ché humaine par ses auto­por­traits ou alter egos en quête d’identité.

“Suis-je l’image ou le masque que je défile ? “, telle est donc la ques­tion que posent ces masques sans têtes ou ces têtes sans visage comme sépa­rées du reste du corps, preuve de qui nous somme ou de qui nous jouons.

jean-paul gavard-perret

Tom Poel­mans, Next time you see me, it won’t be me, Rodolph Jan­sen, Bruxelles, du 22 jan­vier au 12 mars 2022.