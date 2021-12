Maurice Renoma, Anti Camera Oscura (exposition)

Thrillers en plans fixes

Maurice Renoma rejoint la pro­gram­ma­tion col­lec­tive de “Mor­pho Saint-Ouen” pour son expo­si­tion finale “MUE”. L’imaginaire de l’artiste se fait tou­jours l’expression des méta­mor­phoses artis­tiques.

Ici, Renoma intro­duit ses créa­tions dans ce lieu et inves­tit la Cha­pelle, en pré­sen­tant entre autres sa “Cène Punk” à côté d’autres de ses séries majeures.

En celle-là, il scé­na­rise le concept de sur­con­som­ma­tion à du lan­gage hyper­réa­liste et caus­tique qui est sa sa marque de fabrique. Une table d’orgie sym­bo­lise une vision aussi éro­tique qu’ apo­ca­lyp­tique.

Rien ne semble pour­voir encore avoir lieu sinon cette aire de décom­po­si­tion trans­for­mée d’une moder­nité décadente.

Renoma offre en cette “Anti Camera Oscura”, une pers­pec­tive inha­bi­tuelle de vision défor­mée du monde. Il ampli­fie ses obses­sions sous forme de pro­jec­tions et d’images qui relèvent de songes et pul­sions à tra­vers des “fan­tômes que fan­tômes” (Becktt) de l’être humain.

Il prouve — si cela était encore néces­saire - que la créa­tion est tou­jours chez lui mul­tiple et aussi poé­tique que radicale.

La sym­biose entre le logique et le mys­tère, l’homme et son monstre, les femmes et les tueurs, irra­die cette expo­si­tion où se mêlent la joie et la dou­leur.

Le pho­to­graphe remonte des images tel un patrouilleur mais sur­tout un met­teur en scène d’une quasi-dystopie là où ses pho­tos sont des thril­lers en plans fixes.

jean-paul gavard-perret

Mau­rice Renoma, Anti Camera Oscura, pour expo­si­tion Mue, Mor­pho Saint-Ouen, du 8 jan­vier au 12 février 2022.