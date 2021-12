Sid Avery, The Art of the Hollywood Snapshot

Archives irrem­pla­çables

Dans les années cin­quante, Sid Avery a créé un nou­veau style de pho­to­gra­phie gla­mour des stars.

Jusque là, elles n’étaient peu enclines à lais­ser un pho­to­graphe docu­men­ter leur vie privée.

Avery y est par­venu. Il devient le chou­chou des édi­teurs de maga­zines et direc­teurs artis­tiques pour ses pho­tos franches et inat­ten­dues.

Il sait appro­cher avec sim­pli­cité les stars et lui-même en devient une lors de l’éclosion du pho­to­jour­na­lisme à Hollywood.

S’y découvrent James Dean sur le tour­nage de Rebel Without a Cause, Audrey Hep­burn sur son vélo avec un chien, Rock Hud­son sor­tant de la douche, Eli­za­beth Tay­lor pro­fi­tant du soleil. Et sur­tout Mar­lon Brando.

Entre autres lorsqu’il vivait dans une petite cabane à Beverly Glen. Il le sai­sit avec des bon­gos entouré d’art afri­cain ou des­cen­dant les pou­belles. Il le montre détendu et inconnu.

Avery a donc créé des archives ciné­ma­to­gra­phiques et pho­to­gra­phiques irremplaçables.

jean-paul gavard-perret

Sid Avery, The Art of the Hol­ly­wood Snap­shot, Real Art Press, 2021, 288 p.