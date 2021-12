Kafka, Les Dessins

S’empa­rer du regard

Kafka a cessé a priori de des­si­ner — sur­tout des études — en 1914 pour pas­ser à l’écriture de La Méta­mor­phose, L’Amérique et ses pre­miers contes.

Il ne cher­chait pas à deve­nir un grand artiste même si Max Brod l’a poussé dans ce sens jusqu’à ten­ter d’imposer les des­sins de Kafka pour l’édition de ses livres.

Mais l’auteur lui même n’y était pas favo­rable. Par exemple, le cau­che­mar de La méta­mor­phose devait s’inscrire non en images mais par et dans ses écrits.

Seule l’investigation de l’écriture pou­vait le faire jaillir et l’éprouver.

Le des­sin ne pour­rait que “déco­rer” et l’auteur d’écrire à son édi­teur : “Pas ça. L’insecte ne peut pas être des­siné. Je vous serai gré de pour­suivre ma requête”. Toute image obli­ge­rait donc à un obs­cur qui en cache­rait l’obscur plus essen­tiel.

Il s’agissait donc de limi­ter l’importance de toute illus­tra­tion qui obli­tè­re­rait son imaginaire.

De l’auteur nous res­tent néan­moins quelques frag­ments enfin publiés grâce à l’ouverture des Archives Kafka en Israël. Le terme “kaf­kaïen” leur va. Jusque dans ceux grif­fon­nés sur ses lettres elles aussi res­tées inédites. La confiance de Kafka envers le des­sin est limi­tée mais il cher­cha des images qui s’emparent du regard pour prendre pos­ses­sion de la pen­sée.

Il s’agit là encore de méta­mor­phoses dans le purisme et le mini­ma­lisme d’esquisses som­maires inquié­tantes et gro­tesques, voire d’ un pro­ces­sus d’abstraction.

Cette édi­tion montre la rela­tion qui existe entre ses grands textes et de telles pape­rolles “ano­rexiques” de 200 des­sins.

Ils sont créés en totale concen­tra­tion pour faire appa­raître des figures sus­pen­dues qui espé­raient “tou­cher le sol” au milieu du blanc où celui-là disparaît.

jean-paul gavard-perret

Kafka, Les Des­sins, Les Cahiers Des­si­nés, Paris et Lau­sanne, 2021, 336 p. — 35,00 €.