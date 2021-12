Thomas Stélandre, Actrices-Sorcières

Chemins under­ground

Les dix actrices rete­nues par Sté­landre se sont débat­tues ou se débattent encore non sans ambi­guïté en pré­fé­rant le réduit de leur cage à la coquille de la pré­ten­due pureté. Elles incarnent une élé­men­taire absence de vertu. De telles Mélu­sines repré­sentent des sortes d’histoires d’amour déga­gées (plus ou moins) de toute ter­reur mys­tique.

Car ce qui les habite n’a rien à voir avec un dieu sauf à pen­ser qu’en vola­tile nous pos­sé­dons comme elles une spiritualité.

Le livre est donc le récep­tacle des “sor­cières”, des bizarres, des méchantes trash, mar­gi­nales. Elles se carac­té­risent par leur puis­sance de feu pas for­cé­ment sacré. Elle existe pour nous brû­ler.

Toutes incarnent des visions et che­mins underground.

Asia Argento, Béa­trice Dalle, Mar­ga­ret Hamil­ton (du Magi­cien d’Oz), Ear­tha Kitt, She­ryl Lee la sacri­fiée de Twin Peaks, Jen­ni­fer Jason Leigh, Jeanne Moreau, Rose McGo­wan, Tilda Swin­ton, Sean Young “l’androïde grillé de Blade Run­ner” sont évo­quées selon leurs his­toires intimes et col­lec­tives nour­ries de cinéma indé­pen­dant, de lit­té­ra­ture et des études fémi­nistes, des mythes et de la culture pop.

Ces tra­jec­toires de femmes très dif­fé­rentes éloignent du mythe clas­sique de la star. Elles ren­voient par­fois à bien des raies ali­tées qui font des suc­cès dam­nés.

Elles nous plongent ainsi en deux chaos : celui de nos marais, celui des nos éten­dues continentales

jean-paul gavard-perret

Tho­mas Sté­landre, Actrices-Sorcières, Capricci, Paris, paru­tion le 20 jan­vier 2022, 170 p. — 17,00 €.