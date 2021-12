Jacqueline Fischer, Ode Ros(s)e

Rose très mienne

Jacque­line Fischer met si l’on peut dire cer­tains points sur les i : “La rose comme on le sait pro­duit de l’eau et non du sperme.” Elle n’est pas la seule.

Il se peut, à son avis, que cer­tains cri­tiques ou pro­ta­go­nistes d’une oeuvre dont on ne connaî­tra que les apos­tilles ne fassent pas mieux tant ils s’adonnent “aux niai­se­ries sen­ti­men­tales comme d’autres fument des sub­stances qui, selon les époques de réfé­rence, sont ou non licites.”

Selon Jac­que­line Fischer, cela pour­rait s’expliquer “par le fait qu’Artistophène por­tait une tache de nais­sance fort mal pla­cée”. Néan­moins, rien n’est prou­vée ici comme en cet ailleurs “où la mino­rité était per­pé­tuelle du moins jusqu’aux lois de 1899.“

Tout cela pour une remé­mo­ra­tion essen­tielle qu’initia Paul Celan : le rose est de per­sonne. Sur­tout quand elle est d’un rose rosse plus que thon ou qu’un per­son­nage secon­daire d’un roman (qui ne vaut pas plus) se mêle de l’effeuiller telle une vul­gaire mar­gue­rite — ce qui exclut d’emblée Your­ce­nar et Duras.

Pour la méta­mor­phose d’un tel bou­ton, Danielle Ber­thet s’est pliée en quatre et dans le sens de l’obscur. Car il faut, pour trans­for­mer la rose de Jac­que­line Fischer, autre chose qu’un pâle cli­ché.

Sans être une bota­niste à “la botte à nique” chère a Dubuf­fet, elle a du mor­dant et donc du chien.

L’auteure sans se retrou­ver aux abois en pos­sède autant et sa cara­vane passe. Le tout sans écar­ter celles et ceux que “l’éros gêne” ou et aussi les moindres puristes ama­teurs des poètes de la Pléiade.

N’en déplaise à Pline, plus Ancien que le jeune, la rose et les lou­koums du même par­fum durent bien peu de temps. Telles les femmes (et leurs gour­mands), l’épineuse est loin d’être immortelle.

jean-paul gavard-perret

Jac­que­line Fischer, Ode Ros(s)e, Danielle Ber­thet, collec­tion Apos­tilles, Aix-les-Bains, 2021.