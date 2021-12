L’immé­diat et le mythique

Marie-Ange Daudé ne choi­sit ni la faci­lité ni la répé­ti­tion. Elle conti­nue par ses pho­to­gra­phies aus­tères où elle inverse l’ordre des choses et des plans.

Elle entre par exemple dans la nuit de la sub­stance d’une femme nue face à diverses pers­pec­tives sai­sies en blanc ou noir en des lieux interlopes.

La pho­to­graphe casse la cho­ré­gra­phie du réel par ses visions impres­sion­nantes où le corps semble en élé­va­tion ou en contrac­tion hors des heures à comp­ter mais où — tout autant — sur­git la décou­verte de l’immédiat. N ‘existe plus d’un côté la réa­lité et d’un autre l’imaginaire. Et face à ceux qui pré­tendent savoir ce qu’est la réa­lité — où elle com­mence et où elle finit et de quoi est faite sa sub­stance, — l’artiste court moins de risque d’erreur à pen­ser qu’il y a une réa­lité inté­rieure et une réa­lité inté­rieure d’ailleurs.

Et ce, sans savoir for­cé­ment ce qui appar­tient à l’une et ce qui appar­tient à l’autre.

Tout ici devient lan­gage, forme pour mon­trer cette chose si ordi­naire et si impos­sible qui est d’être — et sans alternative.

La pho­to­graphe est tou­jours à la recherche d’un nou­veau lieu inso­lite, d’une nou­velle idée. Et celle qui se dit “incom­pé­tente” et dont la pre­mière image qui la frappa fut celle d’une femme en pan­ta­lon, cultive un roman­tisme par­ti­cu­lier et des liai­sons dan­ge­reuses avec le monde, ses ruines et ses varia­tions.

Des sil­houettes y suivent des nuages pour rendre leur ciel intact.

jean-paul gavard-perret

Marie Ange Daudé, Une artiste à nu, livre édité par la pho­to­graphe, 2021. Voire son site et son Face­book.