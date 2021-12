Sous la direction de Jean Lopez, La Guerre antique

Une réfé­rence illus­trée sur le sujet !

Si l’Antiquité tient peu de place dans les manuels sco­laires d’Histoire, com­pa­ra­ti­ve­ment aux époques plus récentes, elle fas­cine un large public sur­tout parmi les jeunes géné­ra­tions. C’est le constat fait par Jean Lopez, lorsqu’il a pris les rênes de la revue Guerres & His­toire. Il a, alors, mis un point d’honneur à pla­cer un article sur ce sujet dans chaque numéro et, de façon régu­lière, un gros dos­sier.

Ce sont les meilleurs articles que les édi­tions Per­rin ont voulu ras­sem­bler dans un ouvrage, réunis­sant soixante-et-un articles déjà parus et cinq inédits.

Ce volume, au for­mat 235 x 295, est com­posé de quatre grandes par­ties. La pre­mière, Guerres et Batailles, com­prend la des­crip­tion de onze com­bats célèbres. Elle débute avec la bataille de Qadesh, en 1274 av. J.- C., un com­bat suf­fi­sam­ment connu pour en recons­ti­tuer le dérou­le­ment et se clôt avec Les Champs Cata­lau­niques, en 451 après J.- C. en pas­sant par Alé­sia, Andri­nople… La seconde est consa­crée aux Armes et tac­tiques. Elle détaille ce que les com­bat­tants uti­li­saient et ce que les stra­tèges met­taient en œuvre pour bous­cu­ler et vaincre l’ennemi. Elle montre l’évolution au fil des siècles, du char à l’éléphant, de l’artillerie aux machines de sièges, des pilums aux camps for­ti­fiés…

La troi­sième par­tie est cen­trée sur Les Chefs. S’ils sont nom­breux à s’être illus­trés dans la car­rière de guer­riers, Jean Lopez en a sélec­tionné neuf parmi les plus repré­sen­ta­tifs. C’est ainsi que l’on trouve Nabu­cho­do­no­sor, Alexandre le Grand, Julien l’Apostat, Phi­lippe de Macé­doine… La der­nière par­tie s’attache aux Troupes, leur com­po­si­tion, leur agen­ce­ment, leur mode de dépla­ce­ment et leur manière de combattre.

Chaque par­tie se ter­mine par un dos­sier à entrées mul­tiples. C’est La guerre du Pélo­pon­nèse qui opposa pen­dant vingt-sept ans Athènes à Sparte et qui ruina la Grèce. Han­ni­bal contre Rome est le paroxysme d’une lutte qui oppose Car­thage à Rome de 264 à 146 av. J.- C. L’armée d’Alexandre le Grand et une étude pous­sée quant à une recette d’invincibilité. La chute de l’Empire romain, le fruit d’une lente déli­ques­cence. Au terme de chaque dos­sier, une liste d’ouvrages est pro­po­sée pour les plus curieux qui sou­hai­te­raient appro­fon­dir le sujet.

Une ico­no­gra­phie consé­quente com­pre­nant cent cartes et des illus­tra­tions de Gui­seppe Rava illustre de belle façon les textes explicatifs.

Un glos­saire de qua­torze pages revient sur les per­son­nages, les lieux, les orga­ni­sa­tions évo­quées dans les articles et offre des infor­ma­tions com­plé­men­taires écar­tées des récits pour ne pas en alour­dir la lec­ture. Cet ouvrage de 400 pages est une réfé­rence sur le sujet, éclai­rant de façon judi­cieuse et didac­tique ces guerres très anciennes qui ont forgé, en par­tie, notre monde actuel.

serge per­raud

Sous la direc­tion de Jean Lopez, La Guerre antique, Perrin-Guerres & His­toire, octobre 2021, 400 p. – 35,00 €.