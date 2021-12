London Grammar, Californian Soil

Un monde à la fois obs­cur et profond

Depuis sa créa­tion à Not­tin­gham en 2009 et en deux albums seule­ment, Lon­don Gram­mar est devenu l’un des groupes les plus influents de l’électro-pop.

Leur nou­vel album Cali­for­nian Soil opère un virage à plu­sieurs niveaux : Han­nah Reid, la chan­teuse à la voix magique, devient la lea­der du groupe et celui-ci explore des sono­ri­tés plus dynamiques.

« Cali­for­nian Soil » ouvrant l’album en devient le germe : il donne sur un monde à la fois obs­cur et pro­fond là où la chan­teuse, Han­nah, s’interroge sur la valeur du suc­cès, et sa place en tant que femme.

Elle trouve dans cet opus des réponses à ses ques­tions sur le sens de la vie qui d’ailleurs font par­tie des thèmes récur­rents de Lon­don Grammar.

Le trio reste dans la conti­nuité de ses com­po­si­tions pré­cé­dentes, tant dans la pro­fon­deur de l’écriture que dans les nappes sonores envoû­tantes, nos­tal­giques et pleines d’émotions.

jean-paul gavard-perret

Lon­don Gram­mar, Cali­for­nian Soil, label Because Music, 2021.