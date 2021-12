Laure Gouraige, Les Idées noires

Nouvelle “cou­leur” de l’identité

Il est des idées noires qui portent la lumière même si la nar­ra­trice est tom­bée dans les pre­mières sans s’en aper­ce­voir. Noire, elle l’était mais s’en rend “seule­ment” compte lors d’un mes­sage laissé par un jour­na­liste.

Il invite la nar­ra­trice à la radio pour témoi­gner du racisme dont elle est vic­time. Assom­mée par cet appel, elle retourne se coucher.

“Vous vous réveillez un matin, vous êtes noire” : la pilule est dure à ava­ler pour celle qui ne s’est jamais sen­tie dif­fé­rente. La voilà au moins métisse, née de père haï­tien mais depuis long­temps exilé en France.

Sou­dain, elle se sou­vient de ce qui n’a existé pour elle que par trans­mis­sion : le sou­ve­nir de Sissi, une for­mi­dable grand-mère et l’île “éton­nam­ment vivante et morte. Jamais vous n’irez là-bas.”

Mais la voici devant le miroir deve­nue “Black”. Et de plus en plus sans que per­sonne jusque là l’en ait pré­ve­nue… Pour­quoi ne s’est-elle jamais vue noire aupa­ra­vant ?

C’est une impres­sion que beau­coup d’émigrées qui vivent dans un monde blanc éprouvent souvent.

A par­tir de là, la nar­ra­trice entame une quête aux appa­rences absurdes, sou­vent irré­sis­tibles. En revi­si­tant son his­toire man­quée avec Haïti, elle se sent sou­dai­ne­ment concer­née par lui.

Et cette petite pièce rap­por­tée se met à dési­rer ce qu’il y a de plus “laid” dans l’identité — à savoir cette noir­ceur. Mais à par­tir de là elle recons­truit une his­toire fami­liale per­due dont elle com­plète les “blancs”( si l’on peut dire) par son ima­gi­naire et ce, même si des trous res­te­ront à jamais béants et mal­gré un drôle de voyage à Miami et un aller-retour en Haïti.

Ce texte est génial, car il ramène à une essen­tia­lité là où l’identité prend une nou­velle “cou­leur” et où l’oeuvre est toute entière mar­quée par la recherche et le rêve d’un Para­dis pre­mier fait d’harmonie des cou­leurs et des formes.

Elles appar­tiennent enfin à la nar­ra­trice abasourdie.

jean-paul gavard-perret

Laure Gou­raige, Les Idées noires, P.O.L Edi­teur, Paris, paru­tion 2022, 190 p.